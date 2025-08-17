Klaus Iohannis il propune pe Florin Citu premier

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, miercuri seara, la finalul consultarilor cu partidele parlamentare, ca il propune pe Florin Citu pentru functia de premier.

Seful statului a spus ca a luat aceasta decizie pentru ca Romania sa nu fie blocata politic si a precizat ca spera ca Florin Citu sa vina cat mai repede in fata Parlamentului cu noua echipa guvernamentala.

"Dupa consultari, am decis deja sa fac o desemnare, pentru a misca lucrurile in asa fel incat sa nu ne blocam politic. Am decis sa desemnez pentru pozitia de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Citu, actualmente ministru al Finantelor Publice, care se va prezenta, sper, intr-un timp scurt in fata Parlamentului cu o echipa guvernamentala si cu un program de guvernare", a anuntat presedintele.

Klaus Iohannis a acuzat din nou PSD ca isi doreste sa creeze o criza politica.

"PNL a constituit un guvern care s-a apucat sa repare lucrurile stricate. S-a apucat de lucruri importante, a dorit sa schimbe legislatia privind alegerea primarului. Acest lucru nu a fost dorit de PSD, care s-a opus vehement, a reusit sa adune o majoritate care a trecut o motiune de cenzura. Am dorit sa deblochez repede situatia, am convocat consultari, am desemnat un premier si PSD a tergiversat procedurile de investire.

Au trecut cele 15 zile in care guvernul trebuia sa fie votat si am intrat in riscul unui blocaj total. Premierul Orban si-a depus mandatul si pentru azi am convocat consultari. Noi nu ne dorim sa blocam Romania", a spus Iohannis.

Amintim ca Ludovic Orban a renuntat marti sa fie premier desemnat, iar seful statului a acceptat aceasta depunere de mandat.

Iata cum au decurs consultarile dintre presedintele Klaus Iohannis si partidele parlamentare

Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT , declaratiile sustinute de presedintele Klaus Iohannis

- Am incheiat sesiunea de consultari cu partidele parlamentare si cred ca e bine sa recapitulam pe scurt de ce am ajuns, iar, la consultari si desemnari. Partidul National Liberal a constituit un guvern care s-a apucat sa repare lucrurile care au fost stricate.

- Guvernul Orban a venit cu o agenda reformatoare, a reusit in timp record sa vina cu un buget pentru 2020 si s-a apucat de lucruri importante, printre care a dorit sa schimbe legislatia privind alegerea primarului si a Consiliului Local, pentru a veni mai aproape de cetatean.

- Acest lucru nu a fost dorit de PSD, care s-a opus vehement reformelor promovate de Guvernul Orban. A reusit la momentul respectiv, PSD, sa adune o majoritate care a trecut o motiune de cenzura prin Parlament.

- Am dorit sa deblochez repede situatia creata, am convocat consultari, am desemnat un premier si, surpriza neplacuta, PSD a inceput sa tergiverseze procedurile in Parlament. Au trecut cele 15 zile in care conform regulamentului ar fi trebuit sa se faca un vot. Nu s-a votat si atunci am intrat in riscul unui blocaj total in Parlament.

- Pentru a depasi acest blocaj, premierul desemnat, Ludovic Orban, si-a depus mandatul si pentru astazi deja am convocat consultari cu partidele parlamentare. Noi nu ne dorim sa blocam Romania. Noi ne dorim sa mergem mai departe si sa rezolvam problemele tarii, sa rezolvam problemele romanilor.

- Asadar, dupa consultari, am decis deja sa fac o desemnare, pentru a misca lucrurile in asa fel incat sa nu ne blocam politic. Am decis sa desemnez pentru pozitia de prim-ministru pe domnul Vasile Florin Citu , actualmente ministru al Finantelor Publice, care se va prezenta, sper, intr-un timp scurt in fata Parlamentului cu o echipa guvernamentala si cu un program de guvernare.

Trei propuneri de premier la consultarile cu Iohannis: Dacian Ciolos, Cristian Diaconescu si Victor Ponta

Presedintele Klaus Iohannis s-a intalnit azi cu partidele parlamentare pentru a desemna un nou candidat la functia de premier. Asta dupa ce Ludovic Orban a renuntat marti sa fie premier desemnat, iar seful statului a acceptat aceasta depunere de mandat.

Liberalii nu au mers la consultari cu nicio propunere de premier. De altfel, liderul PNL Ludovic Orban anuntase azi ca formatiunea sa nu va face nicio nominalizare si ca delegatia PNL va purta discutii cu seful statului si va sustine decizia pe care acesta o va lua.

Nici PSD nu a facut o propunere de premier, liderul formatiunii, Marcel Ciolacu, afirmand ca social democratii ar sustine un premier independent si un guvern format din specialisti.

Dan Barna, liderul USR, a anuntat ca propunerea formatiunii pe care o conduce pentru functia de prim-ministru este Dacian Ciolos. Si PMP a venit cu o propunere de premier, in persoana fostului ministru de Externe Cristian Diaconescu. Totodata, liderul Pro Romania, Victor Ponta, s-a autopropus pentru functia de premier.

Calin Popescu Tariceanu, liderul ALDE, a anuntat ca formatiunea pe care o conduce nu a facut nicio nominalizare pentru premier, dar a precizat ca isi doreste un independent pentru aceasta functie.

