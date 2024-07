Presedintele Romaniei, Klaus Werner Iohannis, s-a nascut la 13 iunie 1959, la Sibiu, intr-o familie de sasi transilvaneni.

Intre anii 1979-1983, a urmat cursurile Facultatii de Fizica din cadrul Universitatii "Babes Bolyai" din Cluj-Napoca. Dupa absolvirea facultatii, a fost profesor la diferite scoli si licee din Sibiu (1983-1997), inclusiv la Colegiul National Samuel von Brukenthal, al carui elev a fost.

A ocupat functia de inspector scolar general adjunct (1997-1999) si apoi inspector scolar general in cadrul Inspectoratului Scolar al Judetului Sibiu (1999-2000).

Din 1990, este membru al Forumului Democrat al Germanilor din Romania (FDGR). In 1997, a devenit membru in Comisia de invatamant a FDGR Transilvania, iar in 1998 a fost ales in Comitetul de conducere al FDGR Sibiu, precum si seful Comisiei de invatamant a FDGR Sibiu. Intre 2002-2013, indeplineste functia de presedinte al Forumului Democrat al Germanilor din Romania, fiind reales in 2006 si 2010.

Alegeri prezidentiale 2014: Ce avere are Klaus Iohannis

Ads

La 30 iunie 2000, a fost ales primar in Sibiu, in al doilea tur de scrutin, din partea FDGR. In 2004, a fost reales cu 88,7% din voturi. La alegerile locale din 2008 a obtinut un nou mandat de primar, intrunind 83,2% din optiuni. A fost reales in functia de primar al Sibiului la alegerile locale din 10 iunie 2012. Si-a dat demisia din functia de primar, la 2 decembrie 2014, in urma castigarii alegerilor prezidentiale din noiembrie 2014.

A initiat numeroase contacte cu investitori straini si cu oficiile Uniunii Europene. Sub angajamentul sau, Sibiul a fost numit Capitala Europeana a Culturii pentru anul 2007 (impreuna cu Luxemburg).

La 13 octombrie 2009, dupa ce Guvernul Boc a fost demis prin adoptarea unei motiuni de cenzura de catre Parlament, Klaus Iohannis a fost propus presedintelui Traian Basescu, de PNL, pentru functia de prim-ministru al Romaniei, ca independent. Constituirea unui guvern format din tehnocrati a fost sustinuta de PSD, PC si UDMR. Seful statului a refuzat aceasta propunere in doua randuri, nominalizandu-i pe Lucian Croitoru (13 octombrie 2009) si Liviu Negoita (6 noiembrie 2009).

Ads

Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

La 21 octombrie 2009, Parlamentul adoptase declaratia politica de sustinere a lui Klaus Iohannis pentru functia de prim-ministru, cu 252 de voturi "pentru" si doua "impotriva".

Klaus Iohannis - de la profesorul din Sibiu la "politrucul" care vrea la Cotroceni

La 20 februarie 2013, s-a inscris in PNL, ramanand si membru FDGR, dar renuntand la presedintia Forumului. A fost prim-vicepresedinte al PNL, ales la 23 februarie 2013. La 26 mai 2014, si-a anuntat demisia din aceasta functie precum si din Biroul Politic al partidului. La 2 iunie 2014, a fost ales presedinte interimar al PNL. La 28 iunie 2014, in cadrul Congresului ordinar al PNL, a fost ales presedinte al PNL. In cadrul aceluiasi eveniment, a fost aprobata fuziunea dintre PNL si PDL, noul partid rezultat numindu-se tot PNL.

Ads

Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

La 26 iulie 2014, liberalii si democrat-liberalii s-au reunit in congres comun pentru aprobarea statutului noii formatiuni rezultate in urma fuziunii si a noii aliante electorale - Alianta Crestin Liberala Partidul National Liberal-Partidul Democrat Liberal (ACL PNL-PDL).

La 11 august 2014, Biroul Politic National comasat PNL-PDL, reunit la Palatul Parlamentului, a decis desemnarea liderului liberalilor, Klaus Iohannis, drept candidat al Aliantei Crestin Liberale la alegerile prezidentiale din noiembrie 2014.

La 20 septembrie 2014, candidatul ACL la presedintia Romaniei, Klaus Iohannis, si-a depus candidatura la Biroul Electoral Central.

Klaus Iohannis, despre cea mai mare putere a presedintelui, schimbarea Guvernului Ponta, justitie si gratieri Interviu video

Ads

In primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale din 2 noiembrie 2014, candidatul ACL, Klaus Iohannis, a obtinut 30,37% (2.881.406 voturi), iar principalul sau contracandidat, Victor Ponta a obtinut 40,44% (3.836.093 voturi). La 16 noiembrie 2014, in cel de-al doilea tur al alegerilor prezidentiale, Klaus Iohannis, a obtinut 54,43% (6.288.769 voturi), iar reprezentantul Aliantei PSD-UNPR-PC, Victor Ponta, 45,56% (5.264.383 voturi).

Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

La 21 noiembrie 2014, presedintele ales al Romaniei, Klaus Iohannis, a primit hotararea de validare in functie, in cadrul unei sedinte solemne a Curtii Constitutionale a Romaniei.

Ads

Klaus Iohannis si-a dat demisia din toate functiile detinute in partid, la 18 decembrie 2014, pentru a fi in situatia potrivita pentru preluarea mandatului de presedinte al Romaniei.

Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

In ziua de 21 decembrie 2014, Klaus Iohannis a depus juramantul de investitura in Parlament.

La 28 decembrie 2007, i-a fost conferit Ordinul National Steaua Romaniei in grad de Cavaler, iar 15 decembrie 2011, Ordinul National al Romaniei "Pentru Merit" in grad de Cavaler.

Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

In 2006, a primit Crucea Federala de Merit, oferita de Republica Federala Germania; in 2008 a primit Ordinul National Italian - Steaua Solidaritatii Italiene, in grad de Comandor; in 2009 a primit Ordinul de Merit in grad de ofiter al Marelui Ducat de Luxemburg si, in acelasi an, i-a fost acordat Ordinul de Merit "Marea Cruce de Argint" din partea statului Austriac precum si Ordinul de Ofiter al Coroanei Belgiene.

Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

In 2010, a fost onorat cu medalia "Prieten al Comunitatilor Evreiesti din Romania", din partea Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, precum si cu placheta de onoare a Expatriatilor din Germania. In iulie 2014, a fost distins cu Crucea de Ofiter al Ordinului pentru Merite al Republicii Federale Germania.

Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

Vorbeste fluent limbile germana si engleza. Este casatorit cu Carmen Iohannis, profesoara de limba engleza.

Foto: Facebook/ Klaus Iohannis

Ads