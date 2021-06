Klaus Iohannis, dupa intalnirea cu presedintele Israelului: "Romania considera ca atat israelienii, cat si palestinienii au dreptul sa traiasca in pace"

Dupa intalnire, presedintele Klaus Iohannis a declarat ca si israelienii si palestinienii au dreptul sa traiasca in pace, in contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu."Avand in vedere violentele recente, care ne-au intristat pe toti am reiterat condoleante pentru pierderile de vieti. (...)Romania considera ca atat israelienii, cat si palestinienii au dreptul sa traiacsa in pace si militeaza pentru avansarea solutiei.(...)Intre Romania si statul israel exista relatii privilegiate cu caracter strategic, fundamentate pe legaturi solide de ordin istoric. O contributie speciala o au cele doua comunitati. Romania este un model pentru conservarea memoriei si combaterea antisemitismului", a declarat Klaus Iohannis.Reuven Rivlin, presedintele Israelului s-a aratat multumit de relatiie diplomatice dintre cele doua tari."Faptul ca Romania a fost singura tara cdin blocul comunist care nu a rupt relatiile cu Israelul reflecta legatura dintr cele doua state.Israelul se confrunta cu amenintari continue ale Iranului. Israelul are obligatia de a-si proteja cetatenii de organizatiile teroriste.Sper ca prietenia dintre noi va continua sa se dezvolte si prietenia dintre cetateni va continua si nfloreasca", a declarat presedintele Israelului.Reuven Rivlin a spus "Buna ziua!" in limba romana garzii de onoare.Dupa ceremonia oficiala de intampinare, cei doi presedinti au avut convorbiri tete-a-tete, convorbiri oficiale si vor sustine o declaratie de presa comuna.Reuven Rivlin este in Romania in vizita de stat, la invitatia omologului roman. Marti seara, el se va intalni si cu seful Guvernului, Florin Citu , la Palatul Victoria "Vizita de stat a presedintelui israelian se inscrie in dinamica foarte buna a contactelor bilaterale la nivel inalt din ultima perioada, cea mai recenta intrevedere intre cei doi sefi de stat avand loc cu prilejul participarii presedintelui Romaniei la Forumul Mondial privind Memoria Holocaustului de la Ierusalim, din ianuarie 2020, urmata de discutii telefonice in lunile martie si iunie 2020", preciza, vineri, Administratia Prezidentiala.Potrivit unui comunicat transmis AGERPRES, vizita presedintelui Reuven Rivlin reflecta "soliditatea" relatiei bilaterale, precum si faptul ca Statul Israel ramane un partener "cheie", cu valente strategice, al Romaniei in Orientul Mijlociu.Discutiile celor doi presedinti se vor concentra pe modalitatile de dezvoltare si aprofundare a relatiilor bilaterale in toate domeniile de interes comun, vizita avand loc in contextul celebrarii, la 11 iunie, a 73 de ani de relatii diplomatice neintrerupte intre Romania si Statul Israel.Vor fi abordate, de asemenea, cooperarea economica si cea in domeniul sanatatii, inclusiv in ceea ce priveste contracararea pandemiei de COVID-19, educatia privind Holocaustul si alte masuri de combatere a antisemitismului in Romania, precum si schimburile culturale si interumane dintre cele doua state, precizeaza sursa citata.O atentie deosebita va fi acordata situatiei din regiunea Orientului Mijlociu, inclusiv stadiului Procesului de Pace in Orientul Mijlociu, cu accent pe situatia de securitate din regiune in urma evolutiilor recente, urmand a fi abordate si alte teme de actualitate de pe agenda regionala si cea internationala, a mai informat Presedintia.