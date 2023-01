Klaus Iohannis isi numara trupele. O fenta buna de la Cotroceni

Vineri, cu doua zile inainte ca Viorica Dancila sa plece in vacanta, lasandu-l la carma Guvernului pe vicepremierul Paul Stanescu, asa cum a anuntat, de la Cotroceni, Klaus Iohannis a trimis o sesizare la Curtea Constitutionala, denuntand faptul ca prim-ministrul de jure al tarii a incalcat legea fundamentala.

Premierul a incurcat, pare a ne sugera presedintele, vacanta privata a Vioricai Dancila cu vacantarea functiei.

Constitutia nu prevede vacanta functiei prezidentiale, dar nici pe a celei de prim-ministru. Nici Presedintia si nici Guvernul nu se pot inchide, pentru ca asta ar echivala cu un vid de autoritate a statului. Daca ar fi posibil ca prim-ministrul sa renunte pentru doua saptamani la functie, asta ar insemna practic suspendarea ordinii de drept.

Constitutia are vulnerabilitatile ei, cele mai multe plantate de arhitectul Iorgovan pentru a-l avantaja pe Ion Iliescu, dar la capitolul acesta al vacantarii celor mai inalte functii in stat nu e loc de interpretare.

De vreme ce prim-ministrul a fost investit de Parlament, si nu exista institutia supleantului, ca in unele consilii de administratii, orice abandonare a functiei, chiar si pentru o tura la mare, inseamna, simbolic, demisie.

Daca, de pilda, asa cum s-a intamplat cu Victor Ponta cand Gabriel Oprea a preluat interimatul, prim-ministrul chiar se afla in incapacitatea de a-si indeplini atributiile, dar incapacitatea asta e limitata in timp (o boala, o vacanta, o inmormantare), atunci poate fi desemnat un interimar, dar numai prin decret prezidential, nu pe amicitii sau ordine politice.

Ce spune si Ioan Stanomir: Prerogativele nu pot fi transmise

Si-a dat Viorica Dancila demisia?

E neclar ce anume au incercat sa faca Liviu Dragnea si ai lui, numarandu-l aici si pe Calin Popescu Tariceanu, de asta-data, dar este evident ca presedintele a lucrat in scenariul aflat constant in buzunarul liderului PSD, si anume o ordonanta care sa il salveze de la inchisoare si, in cazul cel mai iluzoriu, sa il scape chiar si de cazier si aici ma refer la gaselnita ministrului Tudorel Toader, de care s-ar rusina orice jurist, mai putin ministrul roman.

Ne amintim cu totii cronica unei ordonante ordonate, pentru care Parlamentul a stat ostatic in sesiune extraordinara, dar pe care se pare ca nici Viorica Dancila nu s-a incumetat sa si-o asume, dar nici Tudorel Toader. Pe de o parte, era mult prea la vedere, iar pe de alta parte, Tudorel Toader are niscaiva datorii politice mai intai fata de Calin Popescu Tariceanu, or pe acesta il ajuta la pozitionare faptul ca e el achitat, iar Dragnea condamnat, in prima instanta. Ironic, in cazul amandurora a fost acelasi complet de judecatori.

Ipoteza cu care au lucrat acum Cotrocenii e aceea a unei OUG pe care vicepremierul Paul Stanescu sa si-o asume, intr-un interimat convenabil, in vreme ce prim-ministrul Dancila se reface dupa grava si iremediabila compromitere a oricarei functii pe care ar mai putea-o vreodata detine.

In acelasi scenariu intra si intalnirea dintre presedinte si lideri liberali, Ludovic Orban si unii dintre fostii PDL-isti: Iohannis stie ca, in eventualitatea unei lupte deschise, care inevitabil va duce la suspendare, esential e sa aiba un partid cu baza administrativa in tara, care sa poata face o campanie dincolo de bulele de Facebook si electoratele inca nisate ale USR si Romania Impreuna.

De altfel, presedintele este asteptat - si sursele consultate confirma participarea - la Consiliul National al PNL, de sambata.

Scenariul acesta, in care Iohannis actioneaza in functie de context si de amenintarile care vin dinspre PSD, este confirmat si de schimbarea de atitudine. Gesturi similare cu ale premierului Dancila au facut anul trecut si ceilalti doi premieri ai PSD, fara ca Iohannis sa reactioneze.

Mai mult, textele deciziilor semnate de Sorin Grindeanu si Mihai Tudose sunt similare cu cel al deciziei prin care Dancila si-a delegat atributiile pentru aceasta vacanta de vara.

Sa fie clar: Constitutia nu permite ca un prim-ministru sa isi delege atributiile, decat anuntand presedintele, care urmeaza astfel sa desemneze temporar un alt premier, dintre membrii executivului.

Daca Viorica Dancila pleca pur si simplu in vacanta, dar nu isi declara indisponibilitatea, pentru ca si de pe litoral se poate conduce totusi un guvern, cu acces la Internet si un telefon, presedintele nu avea niciun temei constitutional sa se planga la CCR.

Doar ca Dancila si-a anuntat indisponibilitatea de a fi, pentru o perioada, premier, iar felul in care a facut-o i-a lasat lui Iohannis o buna portita de contestare, pe litera legii.

Dar de ce, totusi, nu au respectat, formal, Constitutia? De ce nu l-a anuntat Dancila pe Iohannis ca nu isi poate indeplini cateva zile atributiile de prim-ministru? Au mizat Dragnea & echipa pe o inertie cu care presedintele Klaus Iohannis ne surprinde poate prea des, desi poate din calcule strategice?

Opinia mea e ca le-a fost teama, pentru ca nici ei, condamnatii in prima instanta, nu mai au multe optiuni, iar presiunea este deja prea grea. Suntem in situatia in care fiecare se teme de celalalt, un fel de homo homini lupus al lui Hobbes, dar nu trebuie sa ne scape din vedere ca frontul unde se infrunta e o tara macinata deja de crize economice, sociale si de administratie.

Ce ne transmite Klaus Iohannis de la Cotroceni prin aceasta sesizare bine alcatuita este ca PSD joaca intr-un scenariu periculos pentru tara si ca singurul contra-atac posibil este piedica.

A nascut multa deziluzie anuntul precedent al lui Klaus Iohannis, cand a promulgat prima Lege a Justitiei, pentru ca nu mai avea, spunea atunci presedintele, alternativa, iar acum confirma: arma prin care PSD poate fi impiedicat sa deturneze tara din drumul ei democratic nu este atat de glorioasa, dar totusi e mai eficienta decat a te retrage din scena: fenta.

Klaus Iohannis l-a fentat pe Liviu Dragnea, dar eu cred ca e nevoie de un pas in plus, si anume sa mai ceara o data, raspicat, vacantarea oficiala a unei functii oricum vacante si uzurpate.

