Klaus Iohannis l-a numit pe fostul deputat PDL, Cosmin Gabriel Popp, consilier in cadrul Secretariatului General al Administratiei Prezidentiale

"Incepand cu data de 15 iunie 2020, domnul Cosmin Gabriel Popp se numeste in funcia de consilier de stat", este decretul semnat de presedintele Klaus Iohannis si publicat, vineri, in Monitorul Oficial.Potrivit prezentarii de pe site-ul Administratiei Prezidentiale, Cosmin Gabriel Popp (n. 1981) este absolvent al Facultatii de Management din cadrul Academiei de Studii Economice, cu licenta in stiinte administrative (2005).In anul 2004, a fost ales deputat in Parlamentul Romaniei, din partea PD, ulterior PDL.Intre anii 2008 si 2017, a condus Directia de Taxe si Impozite Locale Sector 6 Bucuresti, institutie aflata in subordinea Consiliului Local al Sectorului 6, Directia Economica din cadrul Ministerului Muncii Familiei si Protectiei Sociale, precum si Directia Servicii Interne din cadrul Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, structura teritoriala a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.Incepand cu luna ianuarie 2018, a activat in cadrul Administratiei Prezidentiale, ocupand functia de director la Directia Servicii Generale (2018-2019) si la Directia Economica (2019-2020) din Secretariatul General al Administratiei Prezidentiale.