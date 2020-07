Klaus Iohannis, la capatul negocierilor-maraton summitul european: "Am obtinut pentru Romania o suma impresionanta, 79,9 miliarde de euro"

"Este un acord extrem de important pentru Europa si pentru Romania. Dupa discutii si negocieri , am obtinut pentru Romania o suma impresionanta, 79,9 miliarde de euro, pentru proiectele europene. Negocierile ne permit acum sa trecem la etapa urmatoare. Vorm folosi aceasta suma pentru a reface infrastructura, pentru a construi spitale, scolil, pentru a reconstrui marile sisteme publioce, O parte semnificativa a acestei sume va fi folosita pentru revigorare economica", a declarat presedintele.El a calificat rezultatul orbtinut de Romania la summitul UE drept "un rezultat frumos".Liderii europeni au reusit, in a cincea zi a summitului de la Bruxelles, sa ajunga la un acord privind bugetul multianual si pachetul de relansare economica post-coronavirus. Noua propunere este, dupa cum a spus Charles Michel, presedintele Consiliului European, rezultatul negocierilor colective. Intre conditiile impuse pentru acordarea de granturi si imprumuturi, respectarea statului de drept.Marti dimineata, Charles Michel, presedintele Consiliului European, a anuntat pe Twitter : "Acord!".Sefii de state si de guverne ale tarilor membre Uniunii Europene au cazut de acord marti dimineata asupra planului prin care sunt imprumutati 750 de miliarde de euro ca raspuns la pandemia care a ucis 135.000 de oameni in Blocul Comunitar si a afectat economia pe continent, scrie politico.eu.Fondul de relansare economica a UE, compus din granturi in valoare de 390 de miliarde de euro si imprumuturi de 360 miliarde de euro, se adauga bugetului pentru urmatorii sapte ani, Cadrul Financiar Multianual, de 1.074 de miliarde de euro, pentru care, de asemenea, liderii au ajuns la un acord comun. Astfel, pachetul financiar este de 1.820 de miliarde de euro.Intelegerea a fost incheiata marti, la ora locala 05.30, astfel ca acest summit a devenit cel mai indelungat din istoria UE.La conferinta de presa care a urmat, Michel a spus: "Am reusit! Europa este puternica! Europa este unita".