Klaus Iohannis le multumeste, de Ziua Limbii Romane, "celor care, indiferent unde se afla, vorbesc si simt romaneste"

"Limba ne defineste identitatea si cultura, ne modeleaza si ne inspira. Astazi, 31 august, de Ziua Limbii Romane, vreau sa le multumesc tuturor celor care, indiferent unde se afla, vorbesc si simt romaneste.Un mesaj special se indreapta catre cei care vorbesc si pastreaza graiul romanesc in afara granitelor. Sunt convins ca nu este usor sa-si pastreze identitatea, limba si credinta. Vreau sa remarc totodata eforturile facute de profesorii de limba romana din afara tarii care transmit noilor generatii radacinile mostenite din trecut si ii ajuta sa se defineasca cultural si spiritual. Misiunea acestora este adesea grea, realizata in conditii dificile, si de aceea profesorii merita, pe langa respectul si aprecierea noastre, si masuri concrete care sa ii sustina.Scoala nu transmite doar cunostinte, ci formeaza caractere. Incurajarea lecturii, dezvoltarea caligrafiei, scrierea si rostirea corecta a cuvintelor ne dezvolta ca oameni, ca societate si ca natiune. Limba este comoara noastra si este datoria fiecaruia dintre noi sa o protejam.La multi ani Limbii Romane si vorbitorilor ei, astazi si in fiecare zi!"Cu prilejul celebrarii Zilei Limbii Romane, Palatul Cotroceni va fi iluminat luni, 31 august a.c., incepand cu ora 20:00, in culorile drapelului national.Propunerea legislativa privind instituirea acestei zile a fost initiata in 2011, cand 166 de parlamentari din toate grupurile politice au depus la Senat un proiect de lege in care solicita proclamarea zilei de 31 august drept Ziua Limbii Romane. Acesta a fost aprobat de Senat in sedinta din 6 decembrie 2011 si de Camera Deputatilor la 19 februarie 2013. Legea a fost promulgata de presedintele Traian Basescu la 13 martie 2013 si publicata in Monitorul Oficial la 19 martie 2013.Potrivit prezentei legi, Ziua Limbii Romane poate fi sarbatorita de catre autoritatile publice din Romania si de catre reprezentantele diplomatice din strainatate, inclusiv de Institutele Culturale ale Romaniei sau de alte institutii romanesti din strainatate, prin organizarea unor programe si manifestari cultural-educative, cu caracter evocator sau stiintific. De asemenea, legea prevede ca in ziua de 31 august sa fie arborat Drapelul Romaniei, iar Societatea Romana de Televiziune si Societatea Romana de Radiodifuziune pot include in cadrul programelor lor manifestarile dedicate acestei zile. Legea 53/2013 a fost completata prin legea 290/2013, prin introducerea unui alineat care stipuleaza ca Ministerul Culturii elaboreaza normele metodologice de punere in aplicare a legii, cu consultarea comisiilor pentru cultura din cele doua camere ale Parlamentului.Ziua Limbii Romane se sarbatoreste in Republica Moldova incepand din anul 1990. In urma solicitarilor celor circa 700.000 de participanti la Marea Adunare Nationala de la Chisinau, care a avut loc la 27 august 1989, Sovietul Suprem al RSS Moldovenesti a adoptat, la 31 august 1989, Legea prin care decreta limba moldoveneasca drept limba de stat, se arata pe site-ul moldova.org. Totodata, o alta lege stipula renuntarea la grafia chirilica si revenirea la alfabetul latin, ambele acte legislative mentionand explicit faptul ca limba moldoveneasca este identica cu limba romana. Anul urmator, la 23 iunie 1990, Parlamentul Moldovei a instituit ziua de 31 august ca sarbatoarea nationala ''Limba noastra cea romana'', iar in 1994, denumirea sarbatorii a fost schimbata in ''Limba noastra''. Cu toate acestea, sarbatoarea continua sa ramana cunoscuta ca Zi a Limbii Romane, rolul limbii romane in calitate de limba de stat a Republicii Moldova fiind consfintit si in Declaratia de independenta adoptata la 27 august 1991.In anul 2011, mai multe asociatii si organizatii romanesti din Serbia, Bulgaria, Ungaria si Ucraina au stabilit ca ziua de 31 august - Ziua Limbii Romane sa fie sarbatoarea nationala a acestor comunitati romanesti, urmand ca, incepand cu anul 2012, ea sa fie sarbatorita in toate aceste comunitati. De asemenea, au solicitat si celorlalte asociatii si organizatii romanesti din intreaga lume sa proclame ziua de 31 august ca Ziua Limbii Romane si sa o serbeze ca atare.