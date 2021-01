Klaus Iohannis: Majoritatea scolilor se vor redeschide la data de 8 februarie

"Am avut pana adineauri o discutie foarte importanta cu premierul, ministrul Educatiei si Sanatatii si alte personalitati din domeniu. Tema discutiei a constat in deschidem sau nu deschidem scolile pentru invatamantul fata in fata. Pot sa va comunic ca am ajuns in unanimitate la o concluzie extrem de importanta. Incepand din semestrul 2, adica dupa o vacanta de o saptamana, din 8 februarie, cand incepe semestrul 2, majoritatea scolilor se vor deschide. Asta in conditiile in care pandemia evolueaza ca in ultimele saptamani. Majoritatea scolilor se redeschid.Elevii se reintorc la scoala. Se revine practic la sistemul descentralizat care tine cont de evolutia pandemiei din fiecare localitate. In semestrul 2 in localitatile din scenariul verde, toate scolile se redeschid fizic. In cele in scenariu galben, sunt ceva mai multe cazuri de infectare, lucrurile se schimba - merg in continuare la gradinita si scoala, copiii din clasele I - IV si VIII-XII. In cazul in care localitatea intra in scenariu rosu continua sa mearga la scoala copii de gradinita si ciclu primar, dar ceilalti nu merg la scoala.Atunci cand se ajunge la rata de infectare peste 6, localitatea se carantineaza si toata lumea sta acasa, scolile se inchid si se merge in online.Acum pe scurt despre universitati. Avand in vedere ca fiecare universitate are specificul ei, decizia va fi luata la nivelul fiecarei universitati, insa evident dumnealor sunt liberi sa se alinieze la scenariul dupa care functioneaza si preuniversitarul. E bine de stiut ca aceste lucruri vor deveni realitate in situatia in care lucrurile nu se inrautatesc.Toate celelalte masuri raman in vigoare, nu se schimba decat evaluarea pentru scoli. Pe 2 februarie, inainte sa inceapa scoala, vom face impreuna o reevaluare a situatiei pandemice si decizia finala va fi luata pe 2 februarie.Insa daca evolutia pandemiei va fi ca in ultimele saptamani se va intra pe acest scenariu pe care tocmai l-am descris", a afirmat Klaus Iohannis.Presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a avut joi, 14 ianuarie, o sedinta de lucru cu premierul si ministrul Sanatatii, Vlad Voiculescu , ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu , Seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne, Raed Arafat , si Directorul Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile din cadrul Institutului National de Sanatate Publica, doctor Adriana Pistol.