Klaus Iohannis, mesaj de Ziua Dezrobirii Romilor: "Sutele de ani de lipsire de libertate au lasat cicatrici adanci si greu de vindecat"

"Va indemn sa lucram impreuna pentru valorile solidaritatii si ale respectului diversitatii, pentru o societate in care, indiferent de etnie si cultivandu-si identitatea, toti cetatenii se regasesc prin contributia lor proprie in marile proiecte ale natiunii!", conchide presedintele.Prezentam integral mesajul presedintelui:"Astazi se implinesc 165 de ani de cand, asa cum spunea textul Legiuirii pentru emanciparea tuturor tiganilor din Principatul Tarii Romanesti, poporul roman se despartea de "neomenia si rusinea de a tine robi".A fost unul dintre acele momente de o relevanta cu totul aparte pentru cursul spre innoirea si occidentalizarea societatii romanesti la mijlocul secolului al XIX-lea. Precum Unirea Principatelor, petrecuta la scurt timp, ori reformele care i-au urmat, dezrobirea romilor a avut un rol major in schimbarea profilului si a valorilor societatii de la acea vreme, pregatind tara noastra pentru intalnirea cu modernitatea sa europeana.Dezrobirea de la 1856 a fost o mare provocare pentru societatea romaneasca in ansamblul ei. Pentru romi, sutele de ani de lipsire de libertate au lasat cicatrici adanci si greu de vindecat. Legea care ii dezrobea nu a rezolvat decalajul enorm, in plan economic si social, caruia romii ii erau victime, iar in deceniile care au urmat numeroase expresii ale discriminarii, urii si rasismului au marcat in mod tragic existenta lor.Depasirea consecintelor acestui trecut reprezinta o mare provocare. Intr-o Europa sociala, prin strategii si proiecte, o Romanie rezilienta trebuie sa valorifice mai mult si mai staruitor identitatea, potentialul, capacitatile si energia cetatenilor ei de etnie roma. Este extrem de important sa eliminam prejudecatile si discriminarea, mult prea frecvent intalnite in accesul la educatie al comunitatilor de romi. De aceea, imi doresc ca "Romania Educata" sa fie varful de lance al efortului nostru intru egalitate, incluziune si toleranta.Ultimul an, dominat de efectele pandemiei de COVID-19, a relevat cat de dificil este ca, in perioade de criza, societatea sa ramana imuna la discursul incarcat de ura, de generalizari si de culpabilizare in masa. Comunitati intregi, cum sunt cele ale romilor, ajung sa fie vizate de astfel de atacuri. Aceste comportamente si atitudini sunt inacceptabile intr-o societate democratica!Descurajarea si sanctionarea cu celeritate a discursului incitator la ura, a manifestarilor rasiste, antisemite si xenofobe stau in puterea tuturor cetatenilor, dar sunt insa in responsabilitatea speciala a celor care, prin natura activitatii lor, dau continut real drepturilor si libertatilor cetatenesti inscrise in Constitutie.Pentru toate acestea, astazi, la rememorarea importantului moment istoric de acum 165 de ani, va indemn sa lucram impreuna pentru valorile solidaritatii si ale respectului diversitatii, pentru o societate in care, indiferent de etnie si cultivandu-si identitatea, toti cetatenii se regasesc prin contributia lor proprie in marile proiecte ale natiunii!".