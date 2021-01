Klaus Iohannis: "Nu poate fi vorba despre marirea unor lefuri bugetare in 2021"

Iohannis a fost intrebat in cadrul conferintei de presa saptamanale daca masura inghetarii salariilor in sistemul bugetar, pana la finalul anului 2021, este una corecta."Masura inghetarii salariilor mi se pare una justa. Trebuie sa fim foarte constienti ca economia a suferit. Nu poate fi vorba de marirea unor lefuri bugetare in 2021 inainte de iesirea din criza economica", a declarat presedintele Iohannis.