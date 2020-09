Klaus Iohannis nu vrea amanarea alegerilor parlamentare: "E incercarea jalnica a unor politicieni care nu mai prind mandat in Parlament sa mai prinda cateva luni de diurna"

Klaus Iohannis a fost intrebat, miercuri, intr-o conferinta de presa, despre decizia Curtii Costitutionale referitoare la stabilirea datei alegerilor si daca crede ca este oportuna aminarea alegerilor, asa cum propune ALDE si a raspuns: "Nu, nu vad oportuna amanarea alegerilor parlamentare. E incercarea jalnica a unor politicieni care nu mai prind mandat in Parlament sa mai prinda cateva luni de diurna".Seful statului a explicat ca, din punct de vedere al mandatului, ultima data cand se pot organiza alegerile este 6 decembrie."Sper ca procedurile in curs sa duca la validarea acestei date. Niciun parlamentar serios nu isi poate imagina ca poate sa stea asa pana la sfantul asteapta. Mandatul parlamentarilor se termina pe 20 decembrie. Parlamentul nu se dizolva din decembrie. Mai ramane. Isi iau diurna, mai fac comisii. Nu pot adopta decat legi organice. Va dati seama ce catastrofa ca in plina pandemie sa fie Parlamentul plin de oameni care nu mai pot hotari nimic. E nevoie de un Parlament cu puteri depline, 100% functional. Nu ca unul de acum cu o majoritate toxica si cu parlamentari care abia asteapta sa mai ia diurna inca 3 luni de zile peste mandat", a mai declarat Iohannis.Intrebat ce se va intampla, totusi, daca Parlamentul decide aminarea alegerilor, Iohannis afirma: "Stiti bine ca eu nu comentez deciziile CCR pana nu vedem motivarea. E dificil de spus ce se va intampla in continuare. Asadar, asteptam sa se deruleze procedura constitutionala".Curtea Constitutionala a respins sesizarea presedintelui Klaus Iohannis si cea a Executivului la legea prin care Parlamentul stabileste data alegerilor parlamentare si nu Guvernul.