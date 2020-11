Klaus Iohannis: "Protejarea resursei umane este vitala. Criza nu a trecut"

"Este de datoria noastra a tuturor sa depunem eforturi sa recuperam economic si sa trecem intr-o noua etapa de dezvoltare mai sustenabila. E imbucurator faptul ca scaderea economica din trimestrul doi a fost stopata. De la inceputul acestei crize, Guvernul a gasit masuri de sprijinire a mediului de afaceri. Criza nu a trecut si situatia actuala cere si mai multa atentie si mai multa prudenta. Protejarea resursei umane este vitala. Stiu ca ati depus eforturi imense pentru a mentine angajatii sanatosi. Economia isi revine treptat si avem perspectiva unei cresteri economice. Avem nevoie de companii puternice in Romania, care sa sustina investitii inteligente si care sa genereze locuri de munca bine platite", a precizat Iohannis.De asemenea, presedintele sustine ca elaborarea politicilor economice trebuie sa se realizeze prin consultarea tuturor partilor implicate si ca Romania nu isi poate permite pasi gresiti in cursa competitivitatii economice."Este important sa facem toate eforturile pentru realizarea de noi investitii in economia noastra. Totodata, este esentiala o strategie de promovare a exporturilor, adaptata contextului si axata pe exporturi cu valoare adaugata ridicat. Apreciez in mod deosebit preocuparea pentru investitii au Guvernului liberal. Avem nevoie ca tara sa folosim toate oportunitatile de atragere a fondurilor europene", a mai precizat presedintele.