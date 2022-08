Klaus Iohannis, reactie la Brexit: Ce spera presedintele sa se intample cu Marea Britanie

Presedintele Klaus Iohannis si-a exprimat joi speranta ca britanicii vor decide mentinerea Regatului Unit in familia europeana.

Seful statului a aratat ca aceasta ar fi cea mai buna optiune atat pentru Marea Britanie, cat si pentru Uniunea Europeana in ansamblul ei, potrivit unui comunicat al Administratiei prezidentiale.

Iohannis s-a intalnit, joi, cu ambasadorii statelor membre UE acreditati la Bucuresti, in cadrul unui dejun de lucru, gazduit de Ambasada Regatului Tarilor de Jos, tara care detine in prezent Presedintia Consiliului Uniunii Europene.

In actualul context european, seful statului a subliniat ca Romania ramane un stat membru de incredere al Uniunii, angajat in favoarea proiectului european, obiectivul principal fiind o Uniune Europeana puternica. Cetatenii romani sunt printre cei mai dedicati proiectului european, ei avand incredere in viitorul Uniunii Europene, mentioneaza Presedintia.

Referitor la fenomenul migratiei, presedintele a reiterat pozitia potrivit careia Romania ramane in favoarea unui raspuns comun la nivel european pentru abordarea acestei provocari deosebit de complexe. El a subliniat necesitatea unor masuri pentru consolidarea cooperarii cu tarile de origine si de tranzit pentru a aborda cauzele profunde ale acestui fenomen.

In legatura cu aderarea tarii noastre la Spatiul Schengen, Klaus Iohannis a subliniat ca acesta ramane un obiectiv prioritar.

Cetatenii britanici voteaza joi in cadrul unui referendum posibilitatea retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeana (Brexit).

