Klaus Iohannis: Relatiile diplomatice Romania - SUA sunt mai puternice ca oricand

"Un aliat ferm de care avem nevoie"

Cooperarea din vremea coronaviruslui

Ziare.

com

"Este un drum lung pe care cele doua state l-au facut impreuna, dar si un proces de o extraordinara complexitate, care a cunoscut in ultimele decenii o dezvoltare constanta si consistenta, ajungand in prezent la un nivel de excelenta fara precedent, sustinut de un dialog politic dens si o cooperare foarte eficienta", a aratat seful statului, potrivit Administratiei Prezidentiale.Iohannis a adaugat ca la aceste evolutii au contribuit "atat impartasirea valorilor democratice, cat si dedicatia pentru consolidarea cooperarii bilaterale a unor generatii succesive de oameni politici, diplomati, artisti, reprezentanti a numeroase corpuri profesionale si sociale"."Dialogul meu fructuos si substantial din ultimii ani cu presedintele Donald Trump a adus rezultate benefice pentru relatia dintre tarile si popoarele noastre", a sustinut el.Potrivit lui Iohannis, "pentru Romania, Statele Unite ale Americii au dovedit, mai ales in ultimele doua decenii, ca sunt aliatul ferm de care avem nevoie in momente importante, insotindu-ne astfel statornic pe calea aleasa de tara noastra pentru consolidarea securitatii si prosperitatii cetatenilor sai".La randul sau, a completat seful statului, "Romania si-a conturat profilul de partener de incredere si aliat NATO activ, care isi asuma angajamente puternice si contribuie la securitatea comuna impreuna cu Statele Unite, prin participarea consistenta la misiuni precum cea din Afganistan sau prin consolidarea apararii pe flancul estic al Aliantei"."Parcursul ascendent al relatiilor noastre bilaterale este pus in valoare de Parteneriatul nostru Strategic pentru secolul XXI, dimensiune esentiala a politicii externe a Romaniei, care ofera perspective ample de cooperare intr-o arie larga de domenii - politic, securitar, economic, cercetare, tehnologie, stiinta si educatie, contacte inter-umane", a evidentiat el.In opinia lui Iohannis, "vitalitatea parteneriatului a fost reconfirmata in ultimul an inclusiv prin adaugarea de noi sfere de cooperare, in domenii de inalta tehnologie, cu implicatii de ordin economic, social si politic pentru urmatorul deceniu - asa cum o arata Declaratia Comuna pe care am adoptat-o impreuna cu Presedintele Statelor Unite pe 20 august 2019, in cadrul vizitei mele la Casa Alba ".Klaus Iohannis a mentionat, totodata, eforturile de combatere a efectelor pandemiei SARS-CoV-2, context in care cele doua tari si-au acordat reciproc ajutor."Relatia privilegiata in cadrul Parteneriatului Strategic ne ofera un reper solid in contextul unei lumi aflate intr-o profunda si rapida schimbare, o lume dominata de numeroase provocari de securitate, la care s-a adaugat, anul acesta, lupta pe care toate statele lumii au dus-o cu pandemia de COVID-19.Inca o data, intr-un context atat de complex, Romania si SUA au stiut sa dea masura soliditatii si solidaritatii in relatia noastra bilaterala, acordandu-si reciproc ajutor si demonstrand practic valoarea actiunii comune in favoarea propriilor cetateni", a mai subliniat el.Potrivit presedintelui, "la 140 de ani de la stabilirea lor, relatiile diplomatice dintre Romania si Statele Unite ale Americii sunt mai puternice ca oricand"."In calitate de Presedinte al Romaniei, sunt profund angajat, atat personal, cat si in numele tarii mele, pentru aprofundarea si dezvoltarea, si pe mai departe, a Parteneriatului Strategic romano-american si a parteneriatului transatlantic", a transmis el.