Klaus Iohannis: Scoala sigur nu va incepe in conditii normale. Ar fi foarte complicat sa avem numai scoala online

"Am avut numeroase discutii cu ministerul Educatiei, specialisti, alti ministri. S-au facut progrese importante in conturarea unor strategii si scenarii. Am invitat pe premier , ministrul Educatiei la o discutie saptamana viitoare, cand sper ca vom putea contura niste scenarii ce vor putea fi comunicate public.Scoala nu va incepe in conditii normale, pentru ca pandemia nu dispare pana in septembrie. Ar fi foarte complicat sa avem doar scoala online. Si atunci ne indreptam spre un scenariu mixt, unde in functie de specificul local vom avea mai multa scoala online sau cu prezenta fizica.Masurile pe care le vom lua sunt gandite in primul rand pentru siguranta copiilor, a profesorilor. Mai multe raspunsuri vom avea saptamana viitoare", a spus seful statului.