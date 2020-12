Klaus Iohannis se consulta marti, de la ora 15.00, cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului

Protocol PNL , USR-PLUS si UDMR

"In temeiul prevederilor art. 80 alin. (2) si ale art. 103 din Constitutia Romaniei, Presedintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a invitat la Palatul Cotroceni presedintii partidelor si formatiunilor politice reprezentate in Parlamentul Romaniei, pentru consultari in vederea desemnarii candidatului pentru functia de Prim-ministru", a transmis Administratia Prezidentiala.Programul consultarilor este urmatorul:- Partidul Social Democrat ( PSD );- Partidul National Liberal ( PNL );- Alianta USR -PLUS;- Alianta pentru Unirea Romanilor ( AUR );- Uniunea Democrata a Maghiarilor din Romania ( UDMR );- Minoritati nationale reprezentate in Parlament,Seful statului a avut prima runda de consultari cu partidele si formatiunile parlamentare in 14 decembrie, dar la finalul zilei a anuntat ca nu erau intrunite conditiile pentru desemnarea unui premier Liderii PNL, USR PLUS, UDMR - Ludovic Orban Kelemen Hunor - au semnat, luni, in prezenta premierului pe care il sustin, Florin Citu , Acordul de guvernare 2020 - 2024, dupa mai bine de o saptamana de negocieri pe programul de guvernare si pe modul de impartire a portofoliilor de ministru, a functiilor de prefect si a celor de secretar de stat.Documentul consemneaza ca partidele semnatare inteleg ca prezenta scazuta la vot este un semnal de alarma pentru democratia noastra si se angajeaza sa respecte vointa cetatenilor exprimata in 6 decembrie si sa nu schimbe, prin traseism politic, rezultatul votului dat de cetateni si majoritatea ce decurge din acest pact politic.