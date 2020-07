Klaus Iohannis se intalneste, joi, cu ministrul de Interne si seful DSU: Situatia este extrem de grava!

"Maine voi avea o intalnire cu ministrul de Interne si seful DSU pentru o analiza la zi a situatiei. Este un moment critic, iar masurile de protejare a populatiei, in contextul in care Romania a atins aproape 1.200 de cazuri de infectare, sunt extrem de importante. Situatia este extrem de grava si trebuie sa fim constienti de necesitatea imperativa de a tine sub control epidemia", a spus seful statului intr-o conferinta de presa sustinuta la Palatul Cotroceni.