Klaus Iohannis: Sunt profund indurerat de decesul pacientilor de la Sectia de Terapie Intensiva din Piatra Neamt

"Tragedia care a avut loc la Spitalul Judetean Piatra Neamt a indoliat intreaga tara. Sunt profund indurerat de decesul pacientilor de la Sectia de Terapie Intensiva si transmit condoleante si multa putere familiilor in aceste momente grele. Urez insanatosire grabnica victimelor aflate in stare foarte grava! Sunt alaturi de toti cei care sunt afectati de acest accident ingrozitor", a transmis presedintele Romaniei.Potrivit Administratiei Prezidentiale, presedintele Klaus Iohannis a vorbit cu premierul Ludovic Orban , ministrul Sanatatii, Nelu Tataru , si seful DSU, Raed Arafat , fiind in permanenta legatura cu acestia pentru o informare rapida.Zece pacienti infectati cu coronavirus au decedat in incendiul produs in seara zilei de sambata, 14 noiembrie, in Spitalul Judetean de Urgenta din Piatra Neamt. Alti sapte sunt in stare critica, printre care si medicul de garda. Acesta va fi transferat in cursul noptii la Bucuresti, iar pacientii sunt transportati in Iasi.