Klaus Iohannis sustine miercuri, la ora 18.00, o conferinta de presa la Palatul Cotroceni

Tot miercuri, premierul Ludovic Orban are o intalnire cu reprezentantii din industria HoReCa, de la ora 15.00.Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) se va intruni tot miercuri pentru a stabili regulile de protectie in campania pentru alegerile locale si modul in care va avea loc votul pe 27 septembrie. Un ordin comun al Ministerului Sanatatii, MAI si AEP va fi aprobat in CNSU miercuri, a anuntat seful Executivului."Vom avea discutie despre reluarea activitatii in anumite spatii inchise, in teatre, cinematografe. De asemenea, reluarea activitatii restaurante in spatii inchise. Nu pot sa va spun care va fi decizia finala. Exista o propunere sa nu se deschida peste tot, sa nu se deschida unde este un anumit nivel de cazuri pe o perioada de 14 zile. Maine vom avea o intalnire la ora 15.00 si cu reprezentatii industriei ospitalitatii care a fost solicitata de cele patru organizatii din domeniu. Vom tine cont de punctul lor de vedere, astfel incat sa poata fi reluarea activitatii culturale si a activitatii in spatii inchise de tip restaurant", a anuntat marti Ludovic Orban Seful Executivului a precizat luni ca cel mai probabil de la 1 septembrie ar putea fi deschise restaurantele, dar in anumite conditii.Ministrul Finantelor Florin Citu se declara un sustinator al redeschiderii restaurantelor, aratand ca este nevoie ca industria ospitalitatii sa fie un sector "sanatos si puternic si pe picioarele lui". "Din punct de vedere economic, maine as da drumul restaurantelor, dar nu este doar economic, aici este vorba si de sanatate si de aceea intotdeauna aceasta decizie trebuie luata impreuna", precizeaza Citu.