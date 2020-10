Klaus Iohannis: Va fi un an universitar altfel, foarte complicat

"Sunt foarte bucuros ca pot fi aici la Ateneul Roman pentru a deschide oficial anul universitar. Va fi un an universitar altfel, foarte complicat, dar deja am putut sa constat ca se asteapta cu entuziasm si sper sa continue tot asa. Un an universitar foarte bun tuturor profesorilor si studentilor", a afirmat Iohannis.Seful statului participa, joi dimineata, la ceremonia de deschidere a anului universitar la Universitatea Nationala de Arta Teatrala si Cinematografica "I.L. Caragiale", la Ateneul Roman.