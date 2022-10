Kosovo respinge oferta lui Iohannis de a media relatia cu Serbia: Pentru a capata credibilitate, Romania ar trebui sa ne recunoasca independenta

Pristina refuza oferta presedintelui Klaus Iohannis de a se implica in gasirea unei solutii corecte pentru statutul Kosovo, a carui independenta Romania nu a recunoscut-o, motiv pentru care nici nu e credibila, spune administratia kosovara, care ne transmite si ca Uniunea Europeana este deja mediator.

"Uniunea Europeana este si ramane mediatorul dialogului de normalizare a relatiilor dintre Kosovo si Serbia. Suntem recunoscatori si nu cerem un inlocuitor al rolului decisiv al UE ca mediator in acest proces", a declarat Bekim Collaku, seful cabinetului presedintelui de la Pristina, potrivit portalului Gazeta Express.

"Pentru a capata credibilitate, Romania ar trebui sa recunoasca independenta Kosovo. Kosovo saluta ajutorul fiecarui stat democratic in privinta ajungerii la un acord final pentru normalizarea relatiilor intre Kosvo si Serbia. Romania nu este o exceptie in cazul in care intentiile sale sunt credibile", a completat seful cabinetului presedintelui kosovar Hashim Thaci.

Problema independentei Kosovo a fost tema centrala de pe agenda discutiilor de joi, dintre presedintele roman si cel sarb. Klaus Iohannis a reiterat dorinta ca Romania sa fie parte activa a unei solutii.

"Am discutat despre Kosovo, o tema care este complicata si solutionarea problemei Kosovo va insemna un pas enorm in directia europeana pentru toata zona Balcanilor de Vest. Vom ramane in legatura stransa pentru a discuta impreuna posibilele solutii si rolul pe care Romania poate sa-l joace.

Noi suntem dispusi sa ne implicam in gasirea unor solutii bune", a declarat presedintele roman.

"Chestiunea" Kosovo

Fosta provincie sarba Kosovo si-a declarat independenta la aproape un deceniu dupa un conflict de doi ani intre fortele sarbe si separatistii albanezi, in cursul carora au fost comise numeroase atrocitati de ambele parti.

Independenta fostei provincii sarbe a fost recunoscuta de 115 tari, dintre care 23 dintre cele 28 de state membre ale UE. Cele cinci state membre ale UE care pana in acest moment nu au recunoscut independenta Kosovo sunt Spania, Slovacia, Cipru, Grecia si Romania.

In 2015, Parlamentul European a adoptat o propunere de rezolutie privind procesul de integrare europeana a Kosovo, prin care incurajeaza cele cinci state membre, inclusiv Romania, care nu au recunoscut inca independenta fostei provincii sarbe, sa faca acest lucru pentru a facilita normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina.

Un pas catre recunoasterea independentei Kosovo a parut a fi facut de Romania in timpul Guvernului condus de Victor Ponta, cand acesta a declarat unei televiziuni din capitala provinciei kosovare, Pristina, ca Romania "ar putea recunoaste Kosovo".

"In anul 2008, Romania a decis sa nu recunoasca Kosovo. Cu toate acestea, lucrurile s-au schimbat de atunci. Guvernele s-au schimbat si unele noi decizii despre recunoasterea Kosovo ar putea fi luate", a spus Ponta, pentru televiziunea Klan Kosova, dupa un summit al sefilor de state din sud-estul Europei.

Pe 27 februarie 2015, premierul Albaniei, Edi Rama, aflat la Bucuresti, a solicitat Romaniei recunoasterea provinciei Kosovo ca stat independent, aratand ca, in opinia sa, rezolvarea acestei probleme va asigura securitatea regionala si va estompa anumite "tendinte si frustrari ale altor tari vecine".