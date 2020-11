Iohannis a retrimis Parlamentului, pentru reexaminare, legea prin care functia de arhitect-sef poate fi ocupata si de persoane fara studii de licenta in domeniul arhitecturii

Actul normativ stabileste ca functia de arhitect-sef de la nivelul acestora va putea fi ocupata si de o persoana fara studii universitare de licenta in domeniul arhitecturii sau in cel al urbanismului."In opinia noastra, aceasta perspectiva legislativa creeaza premisele vulnerabilizarii structurii arhitectului-sef de la nivelul acestor unitati administrativ-teritoriale, cu consecinte pe planul dezvoltarii armonioase si durabile a teritoriului national, motiv pentru care se impune reanalizarea acesteia de catre Parlament. Este de necontestat faptul ca dimensiunea, complexitatea teritoriului, numarul de locuitori si rolul unei unitati administrativ-teritoriale in cadrul retelei de localitati determina specificul activitatii de planificare si gestionare urbana", arata seful statului in cererea de reexaminare transmisa Legislativului.Expresie a importantei actuale si in perspectiva imediata a unei localitati in cadrul retelei din punct de vedere administrativ, politic, social, economic si cultural, in raport cu dimensiunile ariei de influenta polarizate si cu nivelul de decizie pe care il implica in alocarea de resurse, fiecare rang atribuit unei localitati implica, totodata, si capacitatea de a solutiona provocari specifice, precum: mobilitatea urbana durabila, expansiunea urbana necontrolata, necesitatea compensarii poluarii urbane prin amenajarea de spatii verzi accesibile, imaginea mediului construit urban in raport cu monumentele istorice, zonele construite protejate si cu valoare arhitecturala, rolul polarizator in raport cu unitatile administrativ-teritoriale invecinate, zonele urbane functionale, mai arata sursa citata."In acest sens, semnalam si prevederile art. 271 din Legea nr. 350/2001, potrivit carora primarul, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, prin structura responsabila cu urbanismul condusa de arhitectul-sef din cadrul aparatului de specialitate, are urmatoarele atributii in domeniul urbanismului: asigura elaborarea de proiecte de strategii de dezvoltare urbana si teritoriala si le supune aprobarii consiliului local/general; asigura elaborarea planurilor urbanistice aflate in competenta autoritatilor publice locale, in conformitate cu prevederile legii; supune aprobarii consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in baza referatului tehnic al arhitectului-sef, documentatiile de urbanism, indiferent de initiator; actioneaza pentru respectarea si punerea in practica a prevederilor documentatiilor de urbanism aprobate", conform textului transmis de Iohannis.Prin urmare, "fata de complexitatea activitatii de la nivelul municipiilor resedinta de judet, municipiului Bucuresti, sectoarelor acestuia si municipiilor, si fata de rolul structurii responsabile cu urbanismul conduse de arhitectul-sef, consideram ca este necesar sa se reanalizeze in ce masura acestor provocari specifice de la nivelul comunitatilor locale le poate raspunde inclusiv o persoana fara studii universitare de licenta in domeniul arhitecturii sau in cel al urbanismului, ce detine doar o pregatire suplimentara de tipul pregatirii profesionale continue", mai argumenteaza seful statului.Din aceasta perspectiva si tinand cont si de interesul public reprezentat de problematica dezvoltarii durabile, presedintele Iohannis considera ca reanalizarea acestei solutii legislative nu se poate altfel realiza "decat in cadrul unui amplu si autentic dialog cu organizatiile profesionale din domeniu si cu organizatiile reprezentative ale autoritatilor publice locale".CITESTE SI