Legea privind preventia si depistarea precoce a diabetului, promulgata de seful statului

"(1) Programul National de Preventie a Diabetului se deruleaza de catre casele de asigurari de sanatate judetene, respectiv Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti prin intermediul furnizorilor de servicii medicale in specialitatea medicina de familie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, medicina muncii, cabinetelor de medicina scolara sau a centrelor comunitare integrate din subordinea autoritatilor administratiei publice locale. (2) Pot furniza servicii medicale de specialitate in cadrul Programului National de Preventie a Diabetului furnizorii publici sau privati de servicii medicale", potrivit legii promulgate de catre seful statului.Casele de asigurari de sanatate au urmatoarele atributii:"a) organizeaza si coordoneaza sistemul de preventie a diabetului si de tratament al prediabetului in raza lor de competenta;b) incheie contracte de furnizare a serviciilor medicale de preventie a diabetului cu furnizorii de servicii medicale si cei de servicii de suport din raza de competenta avand ca obiect desfasurarea serviciilor medicale si a activitatilor de preventie a diabetului prevazute de Programul National de Preventie a Diabetului, de alte acte normative ori aprobate de catre Ministerul Sanatatii, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate sau de catre alte autoritati c) in aria proprie de competenta, prin colaborare cu directia de sanatate publica, tine evidenta furnizorilor de servicii medicale de medicina muncii si a cabinetelor de medicina scolara pe care-i coordoneaza in desfasurarea activitatilor de preventie si de depistare a diabetului;d) colaboreaza cu autoritatile administratiei publice locale in vederea asigurarii evaluarii privind depistarea si preventia diabetului a persoanelor din categoriile defavorizate ori fara loc de munca si care nu sunt inregistrate la un medic de familie;e) monitorizeaza si coordoneaza procesul de introducere in Registrul National de Diabet si Prediabet a datelor si informatiilor stabilite prin Programul National de Preventie a Diabetului ori prin ordinul comun al Ministrului Sanatatii si Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate; f) raporteaza catre Institutul National de Sanatate Publica datele solicitate de catre acesta", potrivit sursei citate.De asemenea, in zonele care nu sunt acoperite cu medici de familie sau medici scolari, conform prevederilor din Programul National de Preventie a Diabetului, casa de asigurari, cu consultarea centrului judetean de diabet, poate stabili ca programul de preventie si depistare precoce a diabetului precum si alte programe de preventie sa se desfasoare prin intermediul altor specialitati medicale inclusiv nutritie si dietetica ori, dupa caz, a centrelor medicale integrate ori a asistentilor medicali comunitari stabilind in acest sens, impreuna cu autoritatile publice locale, un program de desfasurare a actiunilor de preventie si depistare precoce a diabetului.Medicul de familie, anual, intocmeste sau, dupa caz, actualizeaza o evaluare pentru fiecare pacient din lista proprie cu privire la factorii ambientali in care acesta traieste acasa si la locul de munca, regimul si igiena alimentara, stilul de viata si atitudinea fata de sanatatea proprie, starea generala de sanatate si afectiunile cu care este in evidenta precum si cu alte elemente prevazute prin prevederile Programului National de Preventie a Diabetului."Medicul de familie, daca apreciaza ca este cazul, in cadrul procesului de evaluare poate consulta medicul de medicina muncii sau, dupa caz, medicul de medicina scolara. In functie de rezultatul evaluarii, medicul de familie decide cu privire la masurile ce trebuie luate inclusiv, in conditiile Programului National de Preventie a Diabetului, trimiterea pacientului pentru investigatii clinice si paraclinice suplimentare. Evaluarea conditiilor referitoare la factorii ambientali in care pacientul traieste acasa, regimul si igiena alimentara, stilul de viata si atitudinea fata de sanatatea proprie se poate face de catre medicul de familie si in afara timpului normal de lucru, inclusiv printr-o vizita la domiciliul pacientului", mai arata actul normativ.Activitatile prestate de catre medicul de familie in cadrul Programului National de Preventie a Diabetului nu se includ in programul si in lista de activitati prestate in baza contractului cu casa de asigurari de sanatate privind furnizarea de servicii medicale in cadrul sistemului de asigurari de sanatate si se platesc separat de catre casa de asigurari de sanatate cu care are incheiat contractul de furnizare servicii medicale si activitati de preventie si depistare a diabetului, potrivit prezentei legi si prevederilor Programului National de Preventie a Diabetului."Contractul incheiat de medicul de familie prevede inclusiv serviciile medicale si nemedicale ce urmeaza sa fie furnizate de catre medicul de familie, valoarea fiecarui serviciu precum si numarul acestora pe perioada pentru care a fost incheiat contractul sau pentru perioade determinate prin contractul incheiat, iar plata se face, in baza facturii emise de catre medicul de familie, in termen de maximum 30 zile de la data comunicarii ei. Facturile se pot comunica in format electronic", indica sursa mentionata.Totodata, autoritatile administratiei publice locale, consiliile locale, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, precum si consiliile judetene, pot elabora si aproba programe de promovare, incurajare si sustinere a unui stil de viata sanatos si responsabil indeosebi prin:"a) infiintarea de sali si terenuri de sport, bazine de inot si alte asemenea structuri destinate publicului;b) infiintarea unor parcuri noi sau modernizarea celor existente;c) infiintarea pistelor de biciclete;d) dotarea, organizarea si asigurarea functionarii in spatiile si in parcurile publice, inclusiv in proximitatea imobilelor de locuinte, a unor mijloace si dotari specifice care sa permita efectuarea gratuita a sportului de catre populatie in general si de catre copii in special;e) acordarea de facilitati investitorilor privati pentru infiintarea, organizarea si functionarea unor astfel de unitati;f) verificarea modului in care in unitatile de invatamant sunt respectate dispozitiile legale referitoare la alimentatia sanatoasa in unitatile de invatamant preuniversitar".Senatul a adoptat pe 28 aprilie proiectul, ca prim for sesizat, iar pe 20 octombrie a primit votul decizional in Camera Deputatilor.