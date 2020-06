Iohannis: Guvernul va repara Legile Justitiei. PSD a incercat sa franga independenta Justitiei. Asa ceva nu se poate!

LIVE TEXT

Declaratia a venit dupa o intrevedere intre seful statului si premierul Ludovic Orban, care a inceput la ora 12:30.Iohannis a precizat ca s-au avut in vedere doua teme importante: absorbtia fondurilor europene alocate tarii noastre, dupa cum a si anuntat Administratia Prezidentiala anterior, dar si Legile Justitiei, pe care Guvernul "le va repara".In acest sens, Iohannis a anuntat ca saptamana viitoare vor avea loc consultari, iar Guvernul va veni cu o initiativa legislativa pentru Legile Justitiei.Despre fondurile europene, seful statului a spus ca Romania va beneficia de mai multi bani decat era prevazut initial. Acestia vor fi investiti in "proiecte importante", a punctat Iohannis.- Buna ziua!- Am avut o sedinta cu premierul Ludovic Orban si ne-am concentrat pe doua teme importante: fondurile europene si Legile Justitiei. Voi detalia putin din fiecare.- Fondurile europene: este in discutie o propunere a Comisiei pe care noi o gasim buna. Asta inseamna ca fondurile multianuale vor fi discutate la pachet cu fonduri destinate pentru revigorarea economica, pentru cresterea rezilientei economice.- Vom beneficia si noi, Romania, de mai multe fonduri europene decat am avut initial in plan, vorbesc pana inainte de criza.- Acum se vehiculeaza multe variante, multe sume. In realitate, avem de-a face cu un proiect al Comisiei pe care il gasim bun, prin care Romaniei i se aloca fonduri importante, dar urmeaza negocieri.- Acest proiect nu este definitiv, va fi negociat intre liderii statelor si ulterior in parlamentele nationale si in Parlamentul European.- Vreau sa subliniez: noi am analizat toate oportunitatile, vom investi banii in proiecte importante, nu doar revigorarea economica, vor primi si firmele posibilitatea de a folosi acesti bani, dar vom investi in autostrazi, linii de cale ferata, proiecte de energie regenerabila si asa mai departe.- Vom atrage fonduri europene substantiale pe care le vom investi in beneficiul Romaniei.- A doua chestiune: Legile Justitiei. Am urmarit, poate si dvs. ati urmarit, in spatiul public a inceput o discutie ciudata. In PSD incep sa isi plateasca polite. Au fost cateva asa-numite dezvaluiri despre cand PSD a atacat violent Justitia, cand PSD a atacat violent Legile Justitiei.- Din fericire, am reusit sa oprim o parte din aceste atacuri, eu am reusit sa duc Legile Justitiei la Curtea Constitutionala- Cert este ca cel mai important pas a fost facut de romani: acum un an de zile cand i-am chemat la urne la referendumul pentru justitie, au venit in numar mare si au spus clar: stop acestei proceduri de macelarire a Legilor Justitiei!- PSD a incercat sa puna piciorul pe Justitie. PSD este partidul care a incercat sa franga independenta Justitiei. Asa ceva nu se poate!- Faptul ca acum isi platesc polite este o chestiune care tine de cancan, dar pentru omul de rand si pentru Romania nu iese nimic de aici. Cert este ca Legile Justitiei trebuie reparate si asta a fost discutia avuta cu premierul.- Este nevoie de un pas hotarat si curajos. Guvernul va veni cu o initiativa legislativa pentru a repara Legile Justitiei. Trebuie sa ducem la bun sfarsit ce am inceput acum un an de zile la referendum, cand am oprit macelarirea Legilor Justitiei, dar ele sunt in functiune, sunt imperfecte, trebuie continuata procedura.- Saptamanile urmatoare vor avea loc consultari, si eu voi avea consultari. Cu specialisti in domeniul Justitiei, cu politicieni. Guvernul va lucra la proiecte de legi si vor fi inaintate Parlamentului pentru a fi reparate aceste Legi ale Justitiei, pentru a fi in conformitate cu ce doresc romanii si ei s-au exprimat foarte clar la referendum!- Nu pot sa inchei fara sa fac o mentiune despre epidemia cu care in continuare ne confruntam: am luat masuri de relaxare si vom lua in continuare, insa atrag atentia: virusul este inca in societate.- Este foarte improtant sa fim constienti de asa numita noua normalitate, incercam sa relaxam cat mai mult restrictiile, insa e clar ca acum raspunderea revine fiecarui roman: purtatul mastii, distantarea, spalatul pe maini raman extrem de importante pentru a nu pierde controlul, acum la sfarsit, asupra epidemiei.- Va doresc sa ramaneti sanatosi!