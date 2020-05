LIVE Iohannis sustine o declaratie de presa, in ultima zi a starii de urgenta

LIVE TEXT

Ziua de astazi este ultima zi din cea de a doua perioada de 30 de zile pe parcursul careia Romania s-a aflat in stare de urgenta introdusa prin decret prezidential, din cauza pandemiei de COVID-19.***Reamintim ca Parlamentul a adoptat miercuri, in regim de urgenta, proiectul de lege propus de Guvern privind introducerea starii de alerta dupa expirarea starii de urgenta (astazi, 14 mai) insa, conform Constitutiei acest proiect nu va putea intra in vigoare pana luni, pentru ca a fost propus cu intarziere.In aceste conditii, premierul Ludovic Orban a anuntat astazi, la inceputul sedintei de guvern, ca in aceasta seara va fi adoptat cadrul legislativ care va permite introducerea unor restrictii si obligatii pentru cetateni incepand chiar de maine, cand va intra in vigoare starea de alerta.De asemenea, de la ora 18, la sediul MAI, a fost convocata prima sedinta a noului Comitet National pentru Situatii de Urgenta, condus de premierul Orban.