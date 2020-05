LIVE Iohannis va sustine la ora 17 o noua declaratie de presa, dupa sedinta de la Cotroceni

LIVE TEXT

In comunicatul Administratiei Prezidentiale se precizeaza ca la sedinta de astazi au fost invitati premierul, Ministrul Afacerilor Interne,, ministrul Sanatatii,, ministrul Apararii Nationale,, ministrul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri,, ministrul Justitiei,, si seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne,Declaratia de presa poate fi urmarita in directDe la inceputul pandemiei, presedintele Iohannis i-a convocat cel putin o data pe saptamana la Palatul Cotroceni pe cativa dintre membrii Guvernului, iar la finalul sedintelor a punctat principalele concluzii referitoare la evolutia situatiei COVID-19 in Romania.Sedinta de astazi a avut loc in contextul in care vineri, 15 mai, expira starea de urgenta, iar proiectul adoptat luni de Guvern privind introducerea starii de alerta abia a intrat astazi la vot in Senat, urmand sa fie trimis si la Camera Deputatilor, dupa care se va astepta termenul pentru o eventuala contestare la CCR, inainte de trimiterea la promulgare. Prin urmare, sunt sanse foarte mici ca proiectul de lege privind introducerea starii de alerta sa intre in vigoare in timp util, adica sambata.In aceste conditii, fostul presedinte al CCR Augustin Zegrean a declarat luni seara ca o posibila solutie ar fi prelungirea starii de urgenta cu cateva zile, prin decret semnat de presedintele Iohannis.