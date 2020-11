LIVE TEXT Lansarea Planului National de Redresare si Rezilienta. Iohannis: "Rolul consultarilor e de a construi impreuna Romania de maine"

"Traversam o perioada extrem de dificila cu restrictii si constrangeri a caror efecte negative le-am resimtit cu totii. Avem de gestionat provocarile crizei sanitare, insa in egala masura trebuie sa pregatim masurile pentru dezvoltarea tarii noastre. Modelul axat pe consum a neglijat tocmai investitiile, care sunt baza unei tari. Lipsa de investitii in educatie, sanatate sau a infrastructurii constituie rezultatul unei politici defectuoase, care nu trebuie sa se mai repede. In anii urmatori vom implementa un nou model.Toate resursele tarii noastre trebuie utilizate inteligent si in beneficiul romanilor. In 2020 am pus deja bazele schimbarii si vom continua aceasta abordare intr-un ritm sustinut si in anii urmatorii. Am reusit sa obtin pentru Romania un pachet bugetar de circa 80 miliarde euro pentru urmatorii ani. Am lucrat impreuna cu Guvernul liberal in toata aceasta perioada, astfel incat sa ne asiguram ca Romania va fi pregatita din timp sa utilizeze planul de Redresare si Rezilienta", a afirmat presedintele.Iohannis a precizat ca tara noastra va putea accesa fonduri in baza Planului de Rezilienta si Redresare pe care il lansam astazi in dezbatere publica."Ma refer in primul rand la investitiile in sanatate. Totodata propunem investitii suplimentare in infrastructura scolara si fonduri in structurile locale, mobilitate inteligenta. Digitalizarea adminisitratiei si sa accesam competentele viitorului. In spiritul dialogului deschis si constructiv, Planul de Redresare si Rezilienta este lansat azi in dezbatere publica. Rolul consultarilor e de a construi impreuna Romania de maine. De aceea e important ca discutiile sa fie aplicate, fundamentate si sa depasseasca paradigma interesului electoral dar si interesele personale", a concluzionat presedintele.Premierul Ludovic Orban a afirmat ca Romania va beneficia de cel mai mare sprijin financiar pe care l-a avut vreodata."Ma bucur sa fim astazi impreuna cu ocazia unui eveniment extrem de important pentru evolutia ulterioara a Romaniei. Suntem pe punctul de a intra in cea mai prolifica perioada a tarii noastre de la intrarea in UE. Tara noastra va beneficia de cel mai mare sprijin financiar pe care l-a avut vreodata la dispozitie.Presedintele Klaus Iohannis a realizat o performanta fara precedent in cadrul unor negocieri extrem de dificile, reusind sa asigure Romaniei un suport financiar consistent, care va fi un motor de dezvoltare care sa permita Romaniei sa realizeze saltul in dezvoltare de care are nevoie si sa isi ocupe locul in randul natiunilor dezvoltate ale Europei. Confruntati cu o criza fara precedent, liderii europeni au decis sa actioneze in comun. Doar daca ne miscam toti impreuna si nu lasam pe nimeni in urma ne vom recupera rapid si vom deveni puternici. Decizia de a sustine acest efort de recuperare si relansare economica a fiecarei tari a UE va depinde capacitatea fiecarei tari de a implementa toate proiectele finantate prin Programul de Rezilienta si Recuperare", a sustinut Ludovic Orban PNL sustine ca vor fi si alte finantari pe care Romania le va primi."Am sa ma refer la faptul ca acel Plan National de Recuperare si Rezilienta e doar un pilon in dezvoltarea Romaniei. El trebuie vazut in complementaritate cu masurile prin bugetul multianual al UE 2021-2027. Toate sunt in complementaritate cu celelalte surse de finantare din perioada care vor veni. Pe langa cele 30 miliarde de euro, vom avea la dispozitie 46 miliarde de euro pentru coeziune, agricultura. Vom beneficia si de alte finantari. Chiar in cursul acestei saptamani CE a decis alocarea primei transe de 3 miliarde euro din programul SURE. Romania mai beneficiaza de o alta axa de finantare, prin intermediul Fondului de modernizare cu resurse de aproximativ 6 miliarde euro in sustinerea finantarilor pentru modernizarea retelelor de transport fie a energiei termice, fie a celor de gaz natural", a spus premierul.Ludovic Orban a vorbit si despre alegerile parlamentare care urmeaza:"Nu am sa ma feresc sa vorbesc despre alegeri. Din pacate, o lunga perioada de timp, din Romania singurele lucruri bune si informatii pozitive care veneau catre partenerii nostri europeni veneau din partea presedintelui Romaniei. Oficialii europeni s-au obisnuit sa aiba numai surprize neplacute. Si partenerii nostri europeni s-au obisnuit acum sa aiba surprize placute. Nu este indiferent cine va castiga aceste alegeri, pentru ca efortul de accesare a acestor resurse financiare nu poate fi facut de oricine. E suficient sa ne uitam in urma la rata de absorbtie a fondurilor europene si sa observam ca cei care au guvernat inaintea noastra parca nu si-au dorit sa acceseze aceste fonduri europene", a afirmat premierul.La eveniment mai participa premierul Ludovic Orban si membrii Cabinetului sau."Este un plan amplu si vom avea peste 30 de miliarde de euro din fonduri europene pentru a finanta masurile din acest plan. Este o masura foarte larga care se refera si la reforme si la masuri de infrastructura si la multe sectoare care trebuie sa fie si modernizate, dar si redresate", declara recent seful statului.El mentiona ca dupa lansare proiectul va fi dezbatut public si apoi va fi prezentat la Bruxelles, finantarea urmand sa inceapa anul viitor.