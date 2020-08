LIVE VIDEO Klaus Iohannis, despre intalnirea dintre sefii Politiei si liderii clanului Duduianu: "Am primit explicatii, dar nu este rolul meu sa explic in detaliu"

Seful statului vorbeste despre ultimele evolutii ale pandemiei de COVID-19 si despre masurile pregatite de autoritatile romane in perioada urmatoare, despre deschiderea anului scolar si organizarea alegerilor locale.In prima parte, presedintele se refera la campania electorala si la alegerile locale- pe 27 august debuteaza campania electoala pentru alegerile locale- este pentru prim data cand se vor desfasura in cnditii exceptionale generate de epidemia de COVID-19- este premiera pe care nu si-a dorit-o nimeni dar la care trebuie sa ne adaptam- obiectivul principal este de a organza evenimentele din campanie si scrutinul in conditii de siguranta.- fac un apel la responsabilitate. Ma adresez mai ales candidatilor si echipelor de campanie: respectati regulile si nu ii expuneti pe oameni pericolului infectarii.- orice incalcare a normelor va trebui drastic sanctionata.- alegerile sunt fundamentul democratiei, Democratia nu poate fi suspendata sau pusa intre paranteze. Alegerile locale au fost deja aminate. Acum stim care sunt masurile de protectie care limiteaza transmiterea coronavirusului. Ele se aplica deja in toate domeniile si vedem ca functioneaza.Despre redeschiderea restaurantelor, teatrelor si cinematografelor, Iohannis a spus ca specialistii vor stabili o cifra care descrie riscul de infectare, iar acolo unde pragul va fi depasit, prrin decizie a comitetelor judetene pentru situatii de urgenta, se va restrictiona accesul in interior. "Teatrele si cinematografele, salile de spectacol se vor putea deschide probabil incepand cu 1 septembrie, sigur in conditii speciale de siguranta, vor fi lasate locuri libere intre spectatorii, toata lumea sa poarte masca. Cred ca e important ca, acolo unde conditiile permit, sa se reia actul de cultura", a spus presedintele.Aceasta motiune este prima de la revolutie care se depune intr-o sesiunea extraordinara, in bataie de joc din partea PSD Nu imi doresc sa treaca aceasta motiune. Cred ca toata lume isi da seama de ce nu trebuie sa treaca. Suntem in pandemie, in criza si oricum avem alegeri in cateva saptamani, probabil la inceputul lunii decmebrieChiar nu cred ca PSD isi imagineaza sau isi doreste sa preia guvernarea. PSD isi doreste pur si simplu sa arunce tara in aerSper sa fie suficienta intelepciune in Parlament ca sa nu treaca. Este navenita, izorata din cinismul pesedist, este populist-electoralista, total neavenita si pusa intr-un moment in care nu avem nevoie de instabilitate politicaAm cerut explicatii ministrului cu mult timp inainte sa se publice imaginile. Am primit explicatii si consider ca e nevoie de explicatii sefilor din minister.Le voi solicita sa va explice public despre ce a fost vorba.