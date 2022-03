Ludovic Orban a renuntat sa fie premierul desemnat. Iohannis cheama partidele la consultari

Presedintele Klaus Iohannis a anuntat, marti seara, ca Ludovic Orban a renuntat sa fie premier desemnat si el a acceptat aceasta depunere de mandat. Astfel, seful statului a chemat miercuri la consultari partidele parlamentare, urmand ca, apoi, sa faca o noua desemnare.

Iohannis spune ca nu are ce sa-i reproseze lui Orban, ba chiar are motive de lauda, insa aceasta a fost varianta pe care Ludovic Orban, inca premier interimar, a ales-o pentru a debloca criza politica.

Presedintele a fost intrebat daca ia in considerare vreunul dintre numele vehiculate: Raluca Turcan, Bogdan Aurescu sau Bogdan Ciuca. El nici nu a negat, dar nici nu a confirmat, spunand ca va anunta dupa consultarile cu partidele.

Seful statului s-a adresat si luni romanilor si a raspuns intrebarilor jurnalistilor, dupa ce Curtea Constitutionala a decis ca a incalcat legea fundamentala cand l-a desemnat tot pe Ludovic Orban premier, desi acesta fusese demis prin motiune de cenzura si nu are in spate o majoritate parlamentara.

Ieri, insa, Iohannis a aratat ca nu se grabeste sa faca o noua desemnare, anuntand ca asteapta motivarea deciziei Curtii pentru a spune ce va face in continuare. Seful statului a mai spus ca nu va desemna un premier PSD si nu doreste nici un guvern de uniune nationala.

Ziare.com v-a prezentat, in format LIVE TEXT , declaratiile presedintelui Klaus Iohannis:

- Buna seara!

- In aceasta seara dl Ludovic Orban si-a depus mandatul de premier desemnat . Motivatia e pe cat de simpla, pe atat de clara: regulamentul activitatilor comune din Parlament pentru Camera si Senat prevede un termen de 15 zile in care trebuie sa se pronunte camerele reunite asupra propunerii de guvern.

Ads

- Aceste zile s-au epuizat fara sa se fi votat.

- Am spus si ieri, se datoreaza (sic!) aceasta situatie PSD.

- Riscam sa intram intr-un blocaj si e ultimul lucru pe care ni-l dorim in aceasta situatie.

- De aceea am acceptat aceasta depunere de mandat .

- In consecinta, voi convoca consultari maine la 16:00.

INTREBARI

Maine dupa consultari ar trebui sa anuntati un premier desemnat. Aveti in vedere unul dintre numele vehiculate: Raluca Turcan, Bogdan Aurescu, Nicolae Ciuca?

- Asta veti afla maine dupa consultari.

Orban si-a depus mandatul de premier desemnat, dar ramane principala dvs optiune pentru premier?

- Dl Orban ramane prima mea optiune de premier.

Sunt sanse sa avem un nume inainte de motivarea CCR?

- Sunt sanse ca una si cealalta sa nu fie legate.

Ciolos spune ca e pregatit de guvernare. Va ganditi sa cooptati si USR la guvernare?

- Ma intrebati ceva ce sper sa aflu maine la consultari. Regula e ca presedintele sa desemneze o persoana pe care o considera capabila sa mearga si sa adune majoritate parlamentara.

Ads

Veti tine cont la consultari de numarul de parlamentari pe care partidele sau aliantele le pun pe masa dvs?

- Eu voi tine cont de toate informatiile, dar o majoritate se probeaza prin vot, nu pe hartie.

Deci daca PSD, Pro Romania, ALDE vin cu lista de semnaturi si propunere de premier sunt sanse sa nu-l numiti?

- Singura cale de a testa majoritatea e votul in Parlament.

Tot circula informatia ca Nicolae Ciuca ar putea fi o varianta optima. Ne infirmati sau confirmati?

- Varianta optima pe care o vad eu o veti afla imediat dupa ce ma hotarasc.

Pentru faptul ca Orban s-a retras stim foarte bine ca ramane liderul PNL, se apropie alegerile si au facut sondaje...e o varianta pentru Primaria Capitalei?

- Nu ma implic in selectia candidatilor si nu voi da sfaturi nici liberalilor, nici altcuiva.

Va veti asigura de data aceasta ca aveti sustinerea partidelor care au boicotat investirea guvernului?

- Eu voi sonda opiniile partidelor si voi incerca sa fac o desemnare care va duce la o procedura care se finalizeaza.

Ads

Premierul Orban nu a facut acest anunt, ci dvs... aveti ceva sa-i reprosati premierului, n-ar fi fost mai bine sa-si dea demisia ca sa se ajunga la anticipate?

- Dimpotriva, sunt foarte multumit de munca depusa de Ludovic Orban si in calitate de premier, si in calitate de premier interimar. A reusit acest Guvern sa faca intr-un termen foarte scurt lucruri absolut necesare pentru tara: bugetul pe 2020, reglementari foarte importante in multe domenii, chestiuni care au tot fost amanate de guvernele anterioare.

- Deci, sub linie, nu doar ca nu as avea ce sa-i reprosez, dar am chiar pentru ce sa il laud.

- Intreg blocajul s-a produs din cauza PSD, care mai intai a tras de timp, audierile altadata se faceau intr-o zi, acum s-au facut intr-o saptamana, termenul a fost cel maximal, se vede clar intentia de a bloca acest demers.

- Pentru a debloca intregul demers dl Orban si-a depus mandatul de premier desemnat. Romania nu are nevoie de blocaje, trebuie sa mearga inainte.

- Va multumesc!

Ads