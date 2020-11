Cine este medicul Valeriu Gheorghita, cel care va coordona campania de vaccinare anti-COVID

Elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID va fi gata saptamana viitoare."Dupa elaborarea strategiei de vaccinare anti-COVID-19, care va fi facuta publica saptamana viitoare, autoritatile au inceput organizarea propriu-zisa in vederea implementarii eficiente a acestei strategii. In sedinta de astazi a fost desemnat si un coordonator al campaniei de vaccinare la nivel national, in persoana domnului Valeriu Gheorghita, medic primar de boli infectioase la Spitalul Militar Central", a aratat seful statului.Lt. col. medic asistent universitar dr. Valeriu Gheorghita are 38 de ani si este absolvent al UMF Targu Mures (Medicina Militara). In 2013, a obtinut titlul de doctor in Stiinte Medicale cu lucrarea "Dinamica antigenului HBs cantitativ si predictia raspunsului la tratamentul antiviral cu interferon pegylat sau analogi nucleozidici si nucleotidici la pacientii cu hepatita cronica cu VHB", sub coordonarea Prof Dr Adrian Streinu-Cercel.CITESTE SI: