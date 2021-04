Klaus Iohannis, mesaj la inceput de Ramadan: "Suferinta si boala inca ii afecteaza la scara mondiala pe semenii nostri. Apreciez sustinerea pe care ati manifestat-o"

Seful statului a apreciat sustinerea comunitatii in aceasta perioada de pandemie."Cu prilejul inceperii lunii postului Ramadan, transmit tuturor cetatenilor romani de etnie turca si tatara gandurile mele bune, insotite de urari de sanatate, prosperitate si implinire spirituala. Ramadanul indeamna, prin zilele dedicate postului si rugaciunii, la o reflectie profunda asupra semnificatiilor Coranului in lumea contemporana si asupra valorilor pe care le inspira fiecarui credincios: libertate, demnitate, toleranta, iubire pentru semeni", a transmis seful statului. Klaus Iohannis afirma ca, si in acest an , "perioada Ramadanului insoteste efortul nostru comun de a depasi dificultatile provocate de pandemia de COVID-19"."Suferinta si boala inca ii afecteaza la scara mondiala, adeseori cu consecinte grave, pe semenii nostri. Apreciez sustinerea pe care ati manifestat-o in toata aceasta perioada pentru stradania autoritatilor de a ne proteja prin masuri sanitare si de a identifica solutii pentru regasirea cat mai rapida a normalitatii sociale. Am incredere ca luna postului Ramadan va va intari in acest efort si ne va ajuta sa continuam impreuna, in spirit de solidaritate si responsabilitate, sa-i ajutam pe toti cei care au nevoie de grija si sacrificiul nostru. Ramadan Karim, a mai transmis presedintele.