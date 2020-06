Mesajul lui Iohannis de Ziua Copilului: Ati facut eforturi extraordinare, aceste incercari va vor face mai puternici (Video)

Ziare.

"Dragi copii, anul acesta sarbatorim 1 Iunie in conditii neobisnuite, intrucat trebuie sa facem fata cu totii, de la mic la mare, luptei cu virusul care ne poate pune sanatatea in pericol. Stiu cat de greu v-a fost in aceste luni departe de colegi, de prieteni, de activitatile pe care le faceati zilnic cu placere.Ati facut eforturi extraordinare si v-ati adaptat scolii online intelegand astfel ca educatia ramane la fel de importanta in tot acest timp. Va multumesc pentru ca ati fost intelegatori si ca i-ati protejat pe cei dragi, pe parinti, si mai ales pe bunici, care sunt cei mai vulnerabili in fata bolii", a afirmat Iohannis intr-un mesaj video pe Facebook, cu ocazia Zilei Copilului.El le-a urat mult succes celor care vor sustine curand examenul de evaluare nationala si bacalaureat."Anul acesta conditiile in care se vor desfasura examenele sunt diferite, dar sunt convins ca va veti descurca foarte bine. Am incredere ca aceste incercari va vor face mai puternici si ca nu veti lasa nimic sa stea in calea ambitiilor voastre. Dragi copii, prin respectarea regulilor sanitare, fiti aliatii mei in aceasta lupta impotriva virusului si va asigur ca impreuna vom depasi cu bine aceasta perioada. La multi ani cu multe bucurii!", a mai spus Iohannis.