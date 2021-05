Klaus Iohannis, de Ziua Nationala a egalitatii de sanse: "Violenta impotriva femeilor, inegalitatea de gen si discriminarea sunt fenomene nocive"

"Violenta impotriva femeilor, inegalitatea de gen si discriminarea sunt fenomene nocive si trebuie combatute cu toate fortele", afirma Klaus Iohannis, intr-un mesaj pe Twitter El adauga ca, de Ziua Nationala a egalitatii de sanse, incurajeaza sustinerea cat mai activa a femeilor in procesul decizional, in societate, politica si economie.Un mesaj de Ziua Nationala a egalitatii de sanse a avut si presedintele Camerei Deputatilor, Ludovic Orban . "Eliminarea discriminarilor este un deziderat care poate aduce beneficii indiscutabile. Astfel, potrivit Institutului European pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati, imbunatatirea egalitatii de gen in Uniunea Europeana ar genera pana la 10,5 milioane de locuri de munca suplimentare pana in 2050", precizeaza Ludovic Orban