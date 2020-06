Ministrul de Externe al Ungariei, atac dur la adresa lui Iohannis: Este un politician antimaghiar

Ziare.

Reactia lui Peter Szijjarto vine dupa ce Klaus Iohannis a apelat la exceptia de neconstitutionalitate impotriva legii cu privire la infiintarea unui nou punct de trecere a frontierei dintre Kubekhaza si Beba Veche, lege care a fost deja adoptata."Din pacate, presedintele Romaniei este un politician extremist antimaghiar", a scris Peter Szijjarto, pe pagina sa de Facebook.Klaus Iohannis "implica in mod constant Ungaria si guvernul maghiar in campania electorala din Romania", a adaugat seful diplomatiei ungare, care a mai spus ca, prin decizia sa, seful statului roman "face rau in mod intentionat cooperarii dintre maghiari si romani" si obstructioneaza o cauza care este importanta atat pentru poporul maghiar, cat si pentru cel roman.Ministrul ungar de externe a subliniat ca punctele de trecere a frontierei dintre cele doua state au importanta nu doar din punct de vedere simbolic, ci si practic, apropiind comunitatile de pe ambele parti ale granitei si usurand viata de zi cu zi a celor care traiesc in zona, mai noteaza agentia ungara de presa. "Sa apelezi la veto cu privire la infiintarea unui nou punct de trecere a frontierei inseamna nici mai mult nici mai putin decat impiedicarea deliberata a apropierii dintre cele doua natiuni", a declarat Peter Szijjarto.El a subliniat ca guvernul ungar doreste, in continuare, sa dezvolte relatiile bilaterale, intrucat acest lucru este si in interesul maghiarilor care traiesc in Transilvania si in Tinutul Secuiesc.