Muzeul Astra din Sibiu, decorat de presedintele Klaus Iohannis cu Ordinul "Meritul Cultural" in grad de Cavaler

Managerul muzeului, Ciprian Stefan, este cel caruia i-a fost inmanata distinctia pentru merite deosebite in peisajul cultural autohton si international, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Muzeul in aer liber din Dumbrava Sibiului cu ocazia Zilei Iei. Raluca Turcan a spus ca Muzeul Astra este unul emblematic pentru Romania, este un brand national, dar si un ghid de bune practici."Simtim cu totii bucuria si semnificatia acordarii acestei distinctii din partea presedintelui Romaniei pentru Muzeul Astra. Muzeul Astra este emblematic pentru Sibiu, este emblematic pentru Romania, este emblematic pentru sufletul oricarui om care poarta cu sine mandria de a fi roman, mandria de a expune traditia si de a o aduce mai aproape de Europa si de cei cu care interactionam ca tara, pentru ca, asa cum am spus, Muzeul Astra este deja un brand national. De asemenea, el este un ghid de bune practici, este un exemplu despre cum ar trebui sa militeze orice institutie de cultura sau orice om care are o idee de a pune in valoare ceea ce este frumos. Daca stau sa ma gandesc la istoria acestui muzeu, vom vedea ca prima idee a aparut in urma cu un secol aproape. De asemenea, a inceput sa se materializeze la mai bine de 50 de ani si iata ca astazi suntem romani, ca suntem europeni, vorbim cu mandrie despre un simbol de traditie romaneasca oriunde ne-am afla", a declarat Raluca Turcan.Vicepremierul a precizat ca aceasta distinctie este un semn de pretuire a intregii echipe de la muzeu. "Asadar, astazi aceasta distinctie merge catre echipa Muzeului Astra condusa de domnul director Ciprian Stefan, institutie aflata in subordinea Consiliului Judetean condus de doamna Daniela Cimpean, si reprezinta o pretuire transmisa pentru o intreaga echipa de istorici, etnografi, muzeografi, oameni care au cladit fiecare centimetru si fiecare simbol din aceasta institutie atat de frumoasa. Aici avem si cultura, avem si relaxare, avem si voie buna, avem intotdeauna oameni frumosi", a mai spus Raluca Turcan.Directorul institutiei muzeale a aratat ca acest premiu este atat al celor care trudesc zilnic in muzeu, cat si al autoritatilor locale."E o zi emotionanta din nou pentru muzeul Astra. Daca anul trecut Europa recunostea meritele prin importantul premiu 'European Museum Academy', era cumva de asteptat ca meritele sa fie recunoscute la nivel national (...). Sibiul a obisnuit a fi orasul, judetul exemplelor de buna practica. Invit pe toti cei Romania in momentul de fata ca acest exemplu sa-l importe la ei in zona pentru ca doar astfel tara se poate dezvolta organic, sustenabil si poate ajunge mult mai repede acolo unde este locul, in locurile de frunte in minunata comunitatea europeana ", a spus Ciprian Stefan.