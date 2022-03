Noaptea in care din Ponta a ramas doar "Victor Pres" - Reportaj Foto & Video

Prima radiografie a zilei de duminica o primesc de la o amica din Germania. "Nu cred ca va putea vota toata lumea".

Pe retelele de socializare, informatiile curg garla. Cozile de la sectiile de votare au umplut tot Facebook-ul. Oamenii sunt revoltati, posteaza poze, filmulete. De la sediul PSD, Gabriela Firea prezinta un filmulet cu o sectie de votare goala, undeva in Marea Britanie. Nu stie nici ea de unde. La Londra, sunt 10.000 de oameni la coada. Romanii din toate orasele lumii sunt conectati, vad organizarea dezastruoasa a alegerilor.

Iohannis, castigator detasat: Scor categoric. Ponta l-a felicitat. Liderul ACL s-a dus la Universitate

Spre dupa-amiaza, ajung pe Kiseleff 10. Acelasi ecran gigant in curte, pe care ruleaza Antena 3. Ma dumiresc si ce sectie de votare a prezentat Firea, era una din Liverpool. Adica la aproape 300 de km de Londra. In centrul de presa de la PSD e o pacla groasa, jurnalistii sunt relaxati.

Ads

Apare un baiat mic cat o pastaie. "Tu nu esti cumva ala de-a primit banii de la Voiculescu la IPJ?". "Ba da, baieti". Cand Dan Voiculescu nu era inca dupa gratii si dadea raportul la IPJ Ilfov, ca asta presupune controlul judiciar, un protestatar i-a aruncat niste bancnote, Voiculescu i le-a dat jurnalistului maruntel.

In afara de jurnalistii care freamata pe holuri, la PSD e liniste. Liderii de partid s-au ferecat in buncarul de la etaj, unde presa nu are acces. Nimeni nu vehiculeaza cifre la PSD, se primesc informatii la mana a doua, a treia, franturi si jumatati de stire. Biroul lui Dan Sova, la colt cu toaleta femeilor, e transformat in bufet. Pe biroul pe care stateau dosare si strategii, inainte ca Sova sa fie suspendat din functia de purtator de cuvant al partidului, stau acum chifle si gastronoame cu fripturi. "Haide, jurnalistii, luati de la Sova".

Ads

In continuare, nicio veste din Turnul de Fildes de la etajul 1. S-au inchis in birouri si membrii staff-ului, care iau pozitia Ganditorului in fata televizoarelor.

Apare si primul sustinator. "Va primim dupa 9". Isi aduce intariri, acum sunt cinci. Au pernute cu tricolorul, pe care s-a semnat Victor Ponta cand si-a serbat ziua pe Arena Nationala. "I-mi pasa de tine", scrie pe-o pernunta. Posesoarea, o optimista, s-a dat si cu ruj rosu si are intr-o sacosa de la supermarket si-o pancarta cu "Bine ai venit, dottore!". Si pe asta vrea sa aiba iscalitura lui Ponta, face colectie.

Pe hol, social-democratii din esalonul 2 se pupa si se imbratiseaza: "Iesim?" "Trebuie" "Stii cum e... intr-un fel sau altul". La 8 ajunge Ponta, insotit de nevasta Daciana. Trece pe langa cei cinci sustinatori, ocoleste manunchiul de jurnalisti. "Vorbim dupa". Daciana nu ridica privirea din pamant.

Ads

Se asterne iar linistea, intram in sala de conferinte. Geoana scoate capul pe usa: "Aoleu!". Pesedistii isi transmit SMS-uri cu "50 - 50". Apar primele exit poll-uri. Diferenta mica intre candidati, jurnalistii aplauda.

Presedintele executiv al PSD e scos la inaintare. Dragnea e livid, dar anunta ca potrivit estimarilor lor, ar fi castigat. Calin Popescu Tariceanu si-a luat un sacou cu un numar mai mic, se chinuie sa-si suga burta. Daniel Constantin zambeste fortat si priveste-n gol, nici nu-l intreaba nimeni nimic.

Ads

In camera de langa, Mircea Geoana e singur cuc, pe-un fotoliu. Nu face niciun pronostic, el s-a mai bucurat si alta data. Intre Dragnea-n hanorac peste camasa si Tariceanu cu sacoul prea mic, Geoana e cea mai eleganta prezenta. Cumva, el pare si cel mai resemnat dintre toti pesedistii. Tot el pleaca printre primii. Pe hol, un psiholog si parapsiholog cu chelie zice ceva de conjunctura astrala si alinierea planetelor.

Ajunge si la PSD vestea ca mii de oameni se indreapta spre sediul de pe Kiseleff. Nicolae Ontanu, primarul Sectorului 2, vrea sa stie cati sunt. "Cata frunza si iarba". Din curtea social-democratilor, au plecat si cei cinci sustinatori. Inauntru, urmeaza un moment lung de reculegere.

Ads

La nici 200 de metri de sediul PSD, la intersectia cu Ion Mincu, sunt trei cordoane de jandarmi. "De la partid?", "Nu, de la presa". Testoasele se lasa greu induplecate, feresc pana la urma gardurile metalice si ne lasa sa trecem. Tot Internetul pare ca e acolo. E seara in care Facebook-ul a iesit in strada. Se scandeaza "Jos Guvernul!", "Jos Ponta!", "Demisia!", "Nu puteti fura cat putem vota!", "Ponta, nici nu stii cat de mic incepi sa fii!", "Ponta, nu uita, tara asta nu-i a ta!". Un vlajgan se urca pe stalpi, da jos bannerele cu Ponta care-au ramas in picioare dupa protestul de vineri, toata lumea aplauda.

Ne intoarcem la PSD, Iliescu e scos pe usa din dos. Pleaca pe rand liderii partidului, in centrul de presa mai e o mana de jurnalisti. Descarc filmuletele de la proteste, n-am casti. "Pesede, ciuma rosie, pesede, ciuma rosie!", rasuna in cladire. Raman fara Net. Deasupra, undeva la etajul 1, Victor Ponta il felicita la telefon pe Iohannis. Jurnalistii se-mpart si ei in tabere si pleaca fie la Modrogan, fie la proteste.

Intre timp, puhoiul de oameni se intoarce la Universitate. Cei mai multi protestatari se intorc pe jos, o parte opteaza pentru metrou. La Victoriei, se trece pe langa turnicheti. Vanzatorul de cartele ne face semn sa trecem, in seara asta e gratis. "Danke".

La Universitate, jandarmii-s in dispozitiv. Trei cordoane pazesc intersectia cu Regina Elisabeta. Pe o Regina a Jandarmeriei, oamenii au lipit afise cu Iohannis. Tot Bd. Magheru e blocat, sunt poate 20.000 de oameni, poate 30.000, nimeni nu stie, nu se vede celalalt capat.

In fata Teatrului National, se striga si se fac valuri ca la meciuri. "Romania, Romania!", "Ole, ole, ole, Victor Ponta nu mai e!". Un lungan se catara pe stalpi, cu o dexteritate a la David Copperfield da jos bannerele cu Ponta. Incearca apoi sa-i dea foc unuia, tentativa esuata, afisul e ignifug. Oamenii din jurul lui scuipa bannerul si-l calca in picioare. In spate, atmosfera e mai relaxata - tinerii stau grupulete isi fac selfie-uri si dezbat rezultatul: "Asta e victoria online-ului impotriva propagandei mincinoase".

Cum a fost primit Iohannis la Universitate: "Danke schon, danke schon!" (Galerie foto & video)

Deodata, multimea devine compacta, e un sarpe urias care se indrepta spre scarile de la TNB. A venit Iohannis. "Iohaaaannis, te-am votat, nu ne face de rahat!", "Klaus, Klaus, ne-ai scapat de Mickey Mouse! Klaus, Klaus, ne-ai scapat de Mickey Mouse!".

Se calca toata lumea-n picioare sa-l atinga pe noul presedinte, se flutura steaguri ale Romaniei, Germaniei, Statelor Unite, Marii Britanii. Dupa jumatate de ora, Iohannis pleaca din Piata, lumea-l saluta cu "Danke schon". In urma ramane un afis cu "Victor Pres". Deschid Facebook-ul, toate statusurile incep cu "multumim, diaspora".

Ads