Orban: Presedintele a intervenit pe langa Erdogan pentru a debloca materialele achizitionate de firme romanesti. Eu am vorbit in Ungaria

Premierul a respins, totodata, in cadrul interviului oferit pentru Digi 24, toate acuzatiile ccare i-au fost aduse, conform carora ar fi intervenit in sprijinul unei anume companii care avea contract cu Unifarm, spunand ca a intervenit pentru ca Romania sa primeasca echipamentele necesare."Eu am interveni in Turcia, presedintele Romaniei a intervenit pe langa Erdogan (presedintele Turciei - n.red.). A fost o interventie institutionala diplomatica, pentru a debloca toate materialele achizitionate de firme romanesti. Eu am vorbit in Germania pentru masti FFP 2 care fusesera blocate printr-o decizie a guvernului federal. Am vorbit cu premierul Ungariei pentru a debloca transportul de marfa. Am vorbit in Slovenia, in Cehia, pentru ca Romania fusese izolata practica. Am vorbit cu premierul Bulgariei", a declarat Ludovic Orban, in interviul mentionat.Premierul a subliniat si ca alti sefi de state si de guverne au intervenit, in timpul epidemiei, pentru deblocarea exportului de echipamente medicale, in favoarea tarilor lor.In cadrul aceluiasi interviu, Ludovic Orban a facut referire si la decizia Curtii Constitutionale a Romaniei referitoare la masurile de izolare si carantinare, pe perioada starii de alerta. "Decizia CCR ne lipseste practic de unul din principalele mijloace de stopare a unei cresteri explozive a numarului de cazuri. Le cer romanilor care sunt infectati cu noul coronavirus sa nu respecte deciziile Curtii si sa tina cont de regulile care sunt normale pentru toata lumea, sa ramana internati in spitale ", a spus premierul.Ludovic Orban afirma ca data fiind cresterea numarului de cazuri de infectare ar decide prelungirea starii de alerta daca ar trebui ca astazi sa ia aceasta hotarare pentru maine."Dupa numarul de cazuri din ultimele zile, daca astazi ar trebui sa iau decizia cu privire la prelungirea starii de alerta pentru maine, as propune prelungirea starii de alerta si as decide prelungirea starii de alerta. Vedem pana in data de 15 care va fi evolutia. Raman totusi increzator, optimist, fac din nou apel la oameni sa nu asculte glasurile de sirena ale celor care le spun sa nu respecte regulile, care ii instiga efectiv sa nu se fereasca de acest pericol care exista. In masura in care un numar mare de oameni vor respecta regulile, riscul de infectare se va reduce si numarul de cazuri se va reduce", a mai declarat Ludovic Orban, in cadrul interviului amintit.