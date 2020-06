Parlamentul a aprobat Strategia Nationala de Aparare a Romaniei. Deputatii si senatorii USR s-au abtinut la vot

Ziare.

com

S-au inregistrat 311 de voturi "pentru", 4 "impotriva" si 38 de abtineri. Documentul este structurat pe cinci capitole: "Romania membru activ NATO si UE, stat rezilient, pol de stabilitate regionala"; "Interese si obiective nationale de securitate "; "Evaluarea mediului international de securitate"; "Amenintari, riscuri si vulnerabilitati"; "Directiile de actiune si principalele modalitati pentru asigurarea securitatii nationale a Romaniei".In cadrul primului capitol este reprezentata viziunea pentru o Romanie moderna, ale carei fundamente pentru politica externa si de securitate sunt reprezentate de apartenenta tarii noastre la Uniunea Europeana si la Organizatia Tratatului Atlanticului de Nord, precum si la parteneriatul strategic cu SUA. Totodata, este subliniata necesitatea consolidarii rezilientei statale in fata amenintarilor si a evolutiilor mediului de securitate international, astfel incat sa fie asigurate securitatea si prosperitatea cetatenilor romani.Cel de-al doilea capitol abordeaza valorile, interesele si obiectivele nationale, elemente principale in definirea strategiei nationale de aparare.Al treilea capitol prezinta tendintele majore cu potential de afectare si influentare a mediului de securitate international, caracterizat si in prezent printr-un grad crescut de dinamism si impredictibilitate. "In acest context, Romania are oportunitatea de a-si consolida postura strategica la nivel euro-atlantic si rolul de vector de stabilitate si furnizor de securitate nationala", spune raportul comun al comisiilor de specialitate.Al patrulea capitol al strategiei detaliaza amenintarile, riscurile si vulnerabilitatile la adresa securitatii nationale. In cadrul amenintarilor sunt mentionate criza economica cauzata de pandemia de SARS-CoV 2, consolidarea potentialului militar in vecinatatea Romaniei, volatilitatea starii de securitate regionale, actiuni ostile de influenta in spatiul public, atacurile cibernetice, distorsiuni pe pietele energetice, interferente si preluari straine ostile ale unor operatori economici de interes national. In randul riscurilor sunt cuprinse tentatia iliberala, evolutia eurasiatica si a Republicii Moldova, stagnarea extinderii UE in Balcanii de Vest fenomenul terorist, tendinta de destructurare a multilateralismului, absenta unei planificari bugetare multianuale reale, infrastructura precara, declinul demografic, coruptia, gestionarea cu dificultate a fondurilor europene, criminalitatea transfrontaliera, utilizarea si furnizarea noilor tehnologii, operatiuni ofensive cu caracter hibrid.Ultimul capitol al strategiei abordeaza directiile de actiune si principalele modalitati de asigurare a securitatii nationale pe opt dimensiuni: diplomatica, aparare, ordine publica, informatii, contrainformatii si securitate, dimensiune economica si energetica, diplomatica, de management al situatiilor de criza si protectie civila, securitatea mediului inconjurator, precum si dimensiunea educationala de sanatate, sociala si demografica. De asemenea, este subliniata dependenta functionalitatii sistemului national de securitate de relationarea si colaborarea de tip integrat, viziune ce presupune corelarea directiilor de actiune cu obiectivele nationale de securitate, din perspectiva amenintarilor, riscurilor si vulnerabilitatilor, ca esenta a Strategiei Nationale de Aparare a Tarii.In finalul documentului se mentioneaza faptul ca o conditie necesara pentru operationalizarea strategiei o reprezinta asigurarea unui cadru legislativ coerent si aplicat, menit sa contribuie la consolidarea culturii de securitate si modernizarea institutiilor cu atributii in domeniul securitatii nationale.Parlamentarii USR s-au abtinut de la vot, considerand ca documentul nu statueaza coruptia la nivel de prioritate a statului roman. PNL si PSD incearca sa ne convinga ca ar cam trebui sa incetam cu lupta impotriva coruptiei. Noi, de la USR, nu suntem de acord. Aceasta lupta nu a fost perfecta (...), dar cu toate acestea, ideile bune care au stat in spatele acestei lupte trebuie sa continue. Strategia Nationala de Aparare are multe aspecte pozitive. (...) Consideram ca nu este in regula sa eliminam din strategie in mod explicit lupta impotriva coruptiei. Si sa nu va ganditi doar la cativa politicieni certati cu legea, ci la consecintele mult mai grave ale acestui flagel. (...) Coruptia a fost si a ramas una dintre principalele vulnerabilitati la adresa securitatii Romaniei si la adresa romanilor si continua sa fie prezenta in viata de zi cu zi a romanilor, dar mai ales la cele mai inalte niveluri din statul roman. Acest lucru este confirmat de rapoartele Departamentului de Stat, de rapoartele Comisiei Europene, rapoartele MCV , GRECO, de declaratiile Comisiei de la Venetia", a argumentat deputatul USR Stanciu Viziteu.Senatoarea PSD Gabriela Cretu a criticat faptul ca Parlamentul nu a amendat strategia, mai ales ca institutiile publice responsabile de implementarea acesteia sunt sub control parlamentar. "Parlamentul nu a depus nici macar amendamente sau nu i s-a permis sa depuna amendamente. Ca urmare, ori se autoreglementeaza aceste institutii si nu mai sunt sub control democratic, adica sunt stat in stat, ori am decis sa supunem votului democratic instaurarea dictaturii institutiilor de forta. (...) Macar separarea puterilor in stat ar trebui sa functioneze", a spus Gabriela Cretu.