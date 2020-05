Pas cu pas - dar in ce directie?

Ziare.

com

Acum sase ani, Klaus Iohannis se pregatea sa fie presedintele Romaniei. Unul din laitmotivele campaniei sale electorale avea sa devina "viral": "pas cu pas", repeta el cu orice ocazie, urma sa treaca la introducerea reformelor atat de necesare, in spirit european, democratic, transatlantic, respectand valorile noastre comune.Ca membru al respectatei minoritati a sasilor ardeleni, Iohannis a fost vazut de majoritatea romanilor ca un purtator de speranta pentru o politica noua, care urma sa elibereze tara din ghearele politicienilor postcomunisti si baronilor locali corupti.Adversarii sai principali declarati, asa-zisii social-democrati din PSD si acolitii lor, au incercat, din 2014 incoace, sa-l blocheze si sa-l denigreze, sa-l calomnieze si sa-l defaimeze in repetate randuri.Iohannis i-a contrat, unde a putut, si i-a demascat pe agitatorii nationalisti-populisti si antieuropeni din PSD ca "accident al democratiei". Un mesaj cu rezonanta atat in randul adeptilor sai, cat si al partenerilor din UE. Acum, insa, Klaus Iohannis a alunecat el insusi in smarcul nationalist-populist. Ocazia o cunoastem prea bine: balbele din Parlament fata de proiectul nou de lege al UDMR vizand autonomia Tinutului Secuiesc.Presedintele a infierat cu manie patriotarda presupusele intelegeri secrete dintre PSD, UDMR si premierul ungar Viktor Orban, care ar fi avut ca scop sa se "dea Ardealul ungurilor".In campania prezidentiala din 2014, acelasi Klaus Iohannis avea o parere transanta in legatura cu teoria conspirationista a "ruperii Ardealului", pe care o considera "un cretinism". Acum, iata ca a ajuns sa foloseasca aceeasi moneda politica de schimb.Ca premierul ungar se joaca sistematic cu focul in regiune face parte din arsenalul politicii sale periculoase "pan-maghiare". Si nu e o noutate ca nationalistii de toate culorile din Romania nu se dedau de la cele mai stranii replici. Dar ce l-a iritat oare pe Iohannis intr-atat incat sa-si piarda cumpatul si sa intre in meandrele nationalismului romanesc?El, pro-europeanul atat de pragmatic si sobru, trebuia sa fie constient de faptul ca printr-un discurs strident anti-maghiar nu face altceva decat sa deschida robinetul pentru o revarsare a resentimentelor istorice la Budapesta si Bucuresti, reizbucnite la 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, prin care a fost consemnata impartirea Ungariei dupa Primul Razboi Mondial si alipirea Transilvaniei de Romania.Sau poate stie Iohannis ceva despe evolutii care ar putea constitui un pericol real pentru unitatea Romaniei? Si daca stie: de ce nu spune nimic? De ce aluneca - pas cu pas - in mocirla nationalist-populista, pe care a vrut s-o sece candva?Am fi dorit sa aflam detalii de la presedinte, dar dubla noastra solicitare pentru un interviu DW a fost tratata cu un "nu" lapidar.E limpede: un politician pro-european, pe deasupra laureat al Premiului Carol cel Mare "pentru merite europene" in traditia unor Monnet, Adenauer, Churchill sau Havel, nu are voie sa-si piarda stapanirea de sine.Daca a fost un derapaj singular, Iohannis ar trebui sa prezinte scuze numaidecat. In Europa creste numarul politicienilor populisti si nationalisti - ar fi o dezamagire crunta ca Iohannis sa-si fi gasit o noua patrie politica in acel cotlon.Si ar fi o catastrofa pentru stabilitatea atat de fragila in regiune.