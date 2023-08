"Pas cu pas", prima carte scrisa de Iohannis, tradusa in limba maghiara

"Pas cu pas", prima carte scrisa de presedintele Romaniei, Klaus Iohannis, a aparut, in aceasta saptamana, in traducere in limba maghiara, la editura Cser, sub titlul "Nagyszebentol az elnoki palotaig/Din Sibiu la palatul prezidential".

Versiunea in limba maghiara, aparuta in traducerea lui Lakatos Mihaly, va fi disponibila deopotriva in Ungaria si in Romania, informeaza un comunicat al editurii Curtea Veche, unde a fost publicat volumul.

Cartea va aparea peste cateva luni si in limba bulgara, la editura Ciela Norma.

"Pas cu pas", de Klaus Iohannis, a aparut la Curtea Veche Publishing in timpul campaniei electorale din 2014 si, inca de la prezentarea volumului la Targul International de Carte Gaudeamus (noiembrie 2014), editura a primit solicitari pentru traducerea volumului in limbile bulgara, germana, maghiara si olandeza.

Volumul a fost bestsellerul anului 2014 in Romania, inregistrand peste 130.000 de exemplare vandute, si a marcat numeroase recorduri editoriale.

Cu ocazia Salonului International de Carte Bookfest 2015 (20 - 24 mai), editura Curtea Veche a lansat al doilea volum semnat de presedintele Romaniei - "Primul pas" -, care dezvaluie informatii din culisele campaniei electorale si despre primele zile ale mandatului de presedinte.