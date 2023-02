Performanta pentru Klaus Iohannis: Cum i-a depasit pe Merkel, Hollande sau Joe Biden

Presedintele ales al Romaniei, Klaus Iohannis, a ajuns la un milion de fani virtuali pe Facebook. Klaus Iohannis a devenit, astfel, singurul politician din Europa care are peste un milion de sustinatori pe retelele de socializare.

Un clasament al paginilor de Facebook este realizat de fanpagelist.com.

De pragul de un milion de fani se apropie si fostul presedinte francez Nicolas Sarkozy (992.609 like-uri), insa mai are nevoie de cateva mii de sustinatori virtuali pentru a egala performanta lui Iohannis, scrie Business Review.

Nici Angela Merkel nu il egaleaza pe Klaus Iohannis, cancelarul german avand doar 898.444 like-uri.

Francois Hollande l-a felicitat pe Klaus Iohannis si l-a invitat la Paris

Alti politicieni europeni, precum actualul presedinte francez Fracois Hollande, premierul britanic David Cameron, Jean-Claude Juncker sau Jose Manuel Barroso nu au adunat pe Facebook nici jumatate din numarul de like-uri pe care il are Iohannis.

Singurii politicieni din lume care il depasesc pe Iohannis sunt cei din Statele Unite. De departe cel mai popular politician pe Internet este presedintele american Barack Obama, care are peste 43,5 milioane de fani.

Arnold Schwarzenegger are putin peste 11,5 milioane de fani (probabil nu toti sunt fani ai politicianului, cat ai actorului), iar pe locul trei in topul popularitatii pe Facebook, la doar cateva mii de like-uri distanta, se afla Mitt Romney.

Presedintele ales al Romaniei, Klaus Iohannis, se afla pe locul 14 in topul celor mai apreciati politicieni pe Facebook, fiind de altfel singurul european care a prins top 15. Viitorul lider de la Cotroceni l-a detronat chiar si pe vicepresedintele american Joe Biden, care are 845.786 de like-uri.

Iohannis, crestere spectaculoasa pe Facebook dupa alegeri

Marti, presedintele ales Klaus Iohannis a atins un milion de like-uri pe Facebook.

Victor Ponta este al doilea politician roman in ce priveste popularitatea pe Facebook, cu aproape 800.000 de fani.

Iohannis, primul politician roman cu peste un milion de fani pe Facebook

In prezent, pe locul 3 se situeaza pagina de Facebook a presedintelui Traian Basescu, care are 321.600 de fani, potrivit Facebrands.

Conform aceluiasi site, Klaus Iohannis se afla pe locul 42 in clasamentul general al paginilor romanesti de Facebook. In plus, marti se afla pe primul loc in randul tuturor paginilor romanesti in ce priveste cresterea fata de ziua anterioara, cu 140.000 mai multi fani, respectiv 16,5 la suta mai mult.