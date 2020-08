Presa din Ungaria sustine ca presedintele Klaus Iohannis vrea sa-i scoata pe maghiari afara din tara

Articolul integral publicat de Maghyar Hirlap:"Afara cu ungurii din tara!". In opinia presedintelui roman Klaus Iohannis partidele majoritatii parlamentare, astfel social-democratii si UDMR , au provocat criza sanitara in mod intentionat. Presedintele si-a prezentat cea mai proaspata teorie conspirativa in declaratia sa de presa de joi. Lucian Romascanu , purtatorul de cuvant al PSD , a reactionat in replica afirmand ca, dupa ce guvernul si seful statului au pierdut lupta impotriva epidemiei, Iohannis si-a pierdut si capacitatea de a judeca (de altfel, joi au fost identificate 1.356 de noi persoane infectate), iar liderul UDMR Hunor Kelemen l-a numit pe presedinte drept un robot care instiga la ura.Intre timp, lucrurile au evoluat si in privinta atacului neofascist asupra cimitirului din Valea Uzului, anume ca, potrivit opiniei Parchetului din Moinesti, "Afara cu ungurii din tara!" nu constituie o instigare. In plus, deputatul Fidesz Istvan Bajkai a adus in cadrul informarii sale de presa de vineri acuzatii la adresa Bucurestiului privind deficitul in privinta statului de drept, referindu-se la procesul condamnatilor pentru terorism din Tinutul Secuiesc, Istvan Beke si Zoltan Szocs".