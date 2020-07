Presedintele Iohannis a facut un test-drive cu noul model Ford produs la Craiova: "Mi-a placut masina"

"Am avut ocazia astazi sa vad si noul model, am facut un test-drive. Mi-a placut masina si cred ca este important ca Romania sa fie cunoscuta pentru astfel de unitati, astfel de uzine de mare succes", a afirmat Iohannis, dupa vizita la fabrica Ford de la Craiova.El a subliniat ca industria automotive este vitala pentru Romania."Nu numai ca este vitala, aici, in Romania, se poate dezvolta inca foarte, foarte mult. Avem potential. Acum vom avea si banii pentru a face investitiile care transforma Romania in asa fel incat sa fie mult mai atractiva pentru investitorii si din domeniul automotive si din toate celelalte domenii", a spus Iohannis.Seful statului a apreciat echipa Ford ca fiind "foarte performanta", aratand ca aceasta este un exemplu foarte bun pentru intreaga tara pentru cum trebuie sa functioneze o uzina moderna."Am auzit ca exista intentia de a extinde fabrica, ceea ce este laudabil si sper sa fie un mare succes", a adaugat presedintele Iohannis.