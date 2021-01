Presedintele Iohannis a primit anul trecut cadouri in valoare de peste 8.000 de lei

Valoarea totala a cadourilor primite anul trecut de seful statului este de 1.801 de euro (8.769,83 de lei), potrivit listei bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol si depuse la Comisia de evaluare din cadrul Administratiei Prezidentiale.Cel mai scump cadou primit de presedintele Iohannis este o replica dupa sabia voievodului Stefan cel Mare din metal de culoare aurie cu lungimea de 120 cm si maner stilizat si o corabie de argint, in caseta de lemn, stilizata, in valoare de cate 300 de euro fiecare (1.460,82 de lei).Potrivit listei publicate de Administratia Prezidentiala, seful statului a mai primit anul trecut o statueta din metal si marmura reprezentand un personaj feminin alaturi de un leu, in valoare de 150 de euro (730,41 de lei), o moneda de argint de cinci uncii - 50 de euro (243,47 de lei), o busola in caseta de lemn cu elemente metalice de culoare aurie - 85 de euro (413,90 de lei), reprezentarea unei fete umane din bronz in caseta de plastic - 175 de euro (852,15 de lei), un tablou lucrat in lemn, reprezentand motive specifice din cultura Republicii Moldova - 115 de euro (559,99 de lei), un tablou reprezentand imaginea domnitorului Alexandru Ioan Cuza - 105 de euro (511,29 de lei), un tablou cu rama din plastic ce reprezinta o ilustratie a Fregatei "Regina Maria" - 76 de euro (370,08 de lei).Presedintele Iohannis a mai primit o marca distinctiva ce reprezinta drapelul Romaniei de marime mijlocie cu prinderi si franjuri din matase in caseta din lemn cu fata transparenta in valoare de 50 de euro (243,47 de lei), un tablou abstract cu rama de hartie - 60 de euro (292,17 de lei), un album cu 141 de pagini cu vitrariile Catedralei Sfantul Ioan din Magdeburg - 50 de euro (243,47 de lei), o vaza ceramica de culoare rosie cu insemne chinezesti in relief asezata pe un suport de lemn - 105 de euro (511,29 de lei) si un serviciu ceramic model chinezesc pentru ceai de culoare verde (jad) care contine sase cescute fara toarta, o sita, un suport pentru sita, un ceainic si un suport pentru ceai - 180 de euro (876,50 de lei).Cele 14 obiecte primite de presedintele Klaus Iohannis in 2020 cu prilejul unor actiuni de protocol au ramas in patrimoniul Administratiei Prezidentiale.CITESTE SI: