Presedintele Iohannis a semnat decretul privind eliberarea Giorgianei Hosu din functia de procuror-sef al DIICOT

Giorgiana Hosu a demisionat joi din functia de procuror-sef al DIICOT , dupa ce sotul sau, Dan Hosu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu suspendare Giorgiana Hosu era in functie de la inceputul acestui an. Este al treilea procuror DIICOT care pleaca din functie prin demisie in ultimii cinci ani. Conducerea DIICOT va fi asigurata in continuare de procurorul-sef adjunct DIICOT, Oana Daniela Patu, in conformitate cu prevederile legale.Tribunalul Bucuresti a pronuntat joi, 24 septembrie, in prima instanta , decizia de a-l condamna pe fostul ofiter de politie Dan Hosu, sotul Giorgianei Hosu, la trei ani de inchisoare cu suspendare, pentru o serie de acuzatii formulate pe numele sau in urma cu trei ani de procurorii de la Directia Nationala Anticoruptie.Presedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, ca, in situatia in care va aparea o condamnare in cazul sotului sefei DIICOT, Giorgiana Hosu, cu siguranta aceasta nu va ramane fara urmari."Daca apare o condamnare, cu siguranta nu va ramane fara urmari. Asta este, ca sa zic asa 'self evident'. Daca se va ajunge la acest scenariu, nu voi sta sa astept sa miste altii rotitele", a spus seful statului, la Palatul Cotroceni.