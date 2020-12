Presedintele Iohannis - deplasari externe de peste 3 milioane de lei in acest an

Potrivit unui raspuns al Administratiei Prezidentiale pentru AGERPRES, cheltuielile aferente pentru noua deplasari externe ale delegatiilor oficiale conduse de presedintele Klaus Iohannis in anul 2020 insumeaza 3.011.828,95 lei. Cheltuielile pentru vizita oficiala efectuata, marti, de seful statului in Republica Moldova nu sunt incluse.Pe 7 ianuarie, seful statului a efectuat o vizita de lucru in landul Bavaria, Republica Federala Germania, iar in perioada 21-23 ianuarie, seful statului a fost in Israel, la cea de-a cincea editie a Forumului liderilor internationali dedicat Comemorarii Victimelor Holocaustului si implinirii a 75 de ani de la eliberarea lagarului de concentrare de la Auschwitz-Birkenau - Remembering the Holocaust, Fighting Antisemitism. Pe 7 februarie, el a avut la Bruxelles o intalnire cu presedintele Consiliului European, Charles Michel, iar pe 20 si 21 februarie s-a aflat tot la Bruxelles, pentru reuniunea extraordinara a Consiliului European dedicata negocierilor privind viitorul Cadru Financiar Multianual.Pe 17 si 18 iulie, presedintele Iohannis a participat la reuniunea extraordinara a Consiliului European de la Bruxelles, unde a mai avut o sedinta pe 1 si 2 octombrie. Seful statului a mers pe 14 octombrie in Germania, unde i s-a decernat, in cadrul unei ceremonii desfasurate la Domul din Magdeburg, premiul "Otto cel Mare" pentru anul 2020, iar pe 15 si 16 octombrie el a participat la o noua reuniune a Consiliului European la Bruxelles.Pe 10 si 11 decembrie a fost o alta sedinta a Consiliului European.Saptamana aceasta, pe 29 decembrie, a efectuat o vizita oficiala in Republica Moldova.* Potrivit Administratiei Prezidentiale, de la inceputul anului si pana in prezent, seful statului a transmis spre reexaminare Parlamentului 19 legi si a inaintat Curtii Constitutionale 28 obiectii de neconstitutionalitate. Pana in prezent, presedintele Iohannis a promulgat 298 de legi.De asemenea, pana la data de 23 decembrie au fost inregistrate 38 de cereri de gratiere. Presedintele Iohannis nu a aprobat cereri de gratiere nici in acest an.Pana la 23 decembrie au fost acordate 743 de decoratii nationale si pe domenii de activitate, civile si militare de pace (inclusiv cele care intra sub incidenta Legii nr.182/2002), dintre care 20 au fost acordate unor institutii din domeniul invatamantului, sanatatii si culturii. Au mai fost acordate 17 decoratii de razboi, 12 decoratii Drapelelor de Lupta ale unitatilor militare, respectiv 43 de Medalii Comemorative "Centenarul Razboiului pentru Intregirea Neamului" si Medalii Aniversare "Centenarul Marii Uniri".In aprilie, seful statului a decis retragerea decoratiei conferite anul trecut Spitalului Judetean de Urgenta "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava - Ordinul "Meritul Sanitar" in grad de Cavaler, "avand in vedere gravele deficiente in activitate constatate in perioada starii de urgenta provocate de pandemia de COVID-19, de natura sa anuleze orice rezultate meritorii obtinute anterior".CITESTE SI: Situatie aberanta: Proiectul de autostrada Comarnic-Brasov, unul dintre cele mai vehiculate planuri de infrastructura, nici macar nu exista. Ministrul Transporturilor: Am gasit niste schite din 2005