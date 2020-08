Presedintele Iohannis, despre vaccinul anti-COVID autorizat in Rusia: "Romania incheie contracte cu entitati din Uniunea Europeana"

"Romania este parte din UE si incheie contracte cu entitati din Uniunea Europeana. Nu exista validare externa pentru acel vaccin", a raspuns Klaus Iohannnis.Presedintele a precizat ca a discutat cu ministrul sanatatii pe tema pandemiei."In acest context, am discutat azi la pranz cu ministrul Sanatatii, fiindca am observat un interes deosebit pentru evolutia epidemiei, dar si pe tema vaccinurilor combaterii acestei boli. E important pentru romani sa stie ca la acest moment in UE nu exista un vaccin aprobat, insa UE sprijina mai multe proiecte de cercetare si speram ca in viitorul apropiat sa beneficiem de un vaccin. Romania s-a inscris la prima etapa pentru 10 milioane de doze de vaccin, atunci cand el va fi disponibil in UE. Nu exista inca un vaccin aprobat la nivelul UE. E o tema care, din pacate, va reveni, e o tema care usor inteles produce ingrijoare", a mai declarat Iohannis.