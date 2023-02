Iohannis, despre declaratia de la Roma: Textul este echilibrat. A disparut sintagma Europa cu doua viteze

Este important ca, dupa 60 de ani, viziunea fondatorilor proiectului european ramane de actualitate, a spus, sambata, presedintele Klaus Iohannis, intr-o conferinta de presa sustinuta la finalul summitului de la Roma.

Potrivit sefului statului, preocuparile exprimate de Romania au fost preluate in declaratia finala semnata cu aceasta ocazie, al carui text il considera "pozitiv si echilibrat".

"Textul declaratiei este pozitiv si echilibrat. Mentinerea unitatii este si trebuie sa ramana deviza noastra in continuare. Au fost preluate preocuparile exprimate de Romania, au fost incluse mentiuni suplimentare legate de coeziune. Mentionarea conceptului de 'cooperare consolidata' este facuta in contextul actualului obiectiv, ca toate statele sa actioneze impreuna", a apreciat Iohannis, in acord cu pozitia exprimata de Romania referitor la viitorul Europei.

Potrivit sefului statului, mesajul dat astazi releva dorinta tuturor de a continua acest proiect de succes care este Uniunea Europeana.

In ceea ce priveste Romania, este important ca aceasta "sa isi mentina cu realism si consecventa prioritatile de agenda", a mai spus presedintele roman.

"La inceputul anului 2019, Romania va avea pentru prima data presededintia Consiliului European, ceea ce reprezinta o oportunitate. Vom avea pentru prima data ocazia (...) de a demonstra viziunea noastra, proprie Romaniei, pentru identificarea unor solutii pentru avasarea proiectului european.

Obiectivul major al Romaniei este cel al unei Uniuni unite. Cetatenii isi doresc o Europa puternica, incluziva, bazata pe principii si norme. Este misiunea noastra, a liderilor, de a demonstra ca avem viziunea de a duce mai departe proiectul comun si sa castigam increderea intr-o Europa unita. Aceasta este principala modalitate prin care putem contracara tendintele eurosceptice, radicale, xenofobice", a afirmat Iohannis.

Despre paragraful "Vom actiona impreuna ori de cate ori este posibil, cu ritmuri si intensitati diferite cand este necesar", care ar putea fi interpretat ca o "Europa cu mai multe viteze", presedintele Iohannis a spus ca "din discursul liderilor a disparut sintagma Europa cu doua viteze", iar pasajul respectiv reflecta situatia de acum a Uniunii.

"S-a dovedit ca este cazul din cand in cand de proiecte unde nu toata lumea intra de la inceput, cum este, de exemplu, cazul zonei euro. Un alt proiect este procurorul european. Cred ca s-a inteles in aceste discutii ca nu este posibila o Uniune cu mai multe viteze. Ne-am intoarce in timp, nimeni nu-si dorest pasi inapoi", a mai spus Iohannis.

Exista o preocupare foarte serioasa fata de romanii din Marea Britanie

"In situatia Brexit-ului, tema cea mai importanta pentru noi sunt romanii care traiesc acolo. Si Marea Britanie are o preocupare foarte puternica fata de cetatenii ei care traiesc in alte state. Vom avea grija sa negociem impreuna cu celelalte state membre, in asa fel incat chestiunea cetatenilor sa fie rezolvata bine", a precizat presedintele.

Discutii in Romania despre viitorul Europei

Presedintele Klaus Iohannis a mai spus ca dupa Summit-ul aniversar al UE, va invita liderii politici din Romania la "discutii multiple" pentru a intelege cum vede lumea politica din tara noastra viitorul Europei. Seful statului a tinut sa sublinieze ca Romania trebuie sa respecte ceea ce a convenit cu partenerii externi, si anume sa nu aiba deficit bugetar excesiv.

"Am spus, cred ca saptamana trecuta. Dupa ce vom termina aceasta festivitate de la Roma, voi invita si voi provoca politicienii de acasa la discutii in multiple formate pentru a vedea cum vede lumea politica de la noi viitorul Europei. Si am de gand sa fac acest lucru. Daca se va intampla la Snagov sau la Bucuresti sau in alta parte, vom vedea. Dar da, am intentia sa particip la formate si sa incurajez formate de discutii pentru a avea o energie pozitiva in definitiv in acest demers. Este clar ca noi vrem sa jucam un rol pozitiv", a afirmat seful statului, intrebat cu ce poate contribui Romania mai bine ca procesul sa mearga mai departe, inclusiv in ceea ce priveste aria de securitate chiar si a frontierelor externe ale Uniunii.

"M-ati intrebat ce putem sa facem concret (...). Asta inseamna sa ne facem treaba. Asta inseamna, sigur, sa ne facem treaba si acasa. In primul rand, sa respectam ce am convenit cu totii, bunaoara sa nu avem deficit bugetar excesiv. E un lucru foarte, foarte concret pe care putem sa-l facem. Insa Romania poate sa faca mult mai mult. Am avut si inca mai avem intr-o oarecare masura ce s-a numit << criza migratiei >>.

Romania a facut fata foarte bine si cred ca toata lumea imi da dreptate, fiindca am stiut cum sa ne aparam granita. Nu suntem in Schengen, actionam ca un membru de facto Schengen si am aratat cum poate o tara europeana sa-si apere foarte bine granitele. Poate reusim sa-i convingem si pe altii sa foloseasca abordari similare, fiindca una din preocuparile de baza pentru toti europenii este securitatea granitelor externe", a completat Klaus Iohannis.

Seful statului a sustinut ca alocarea a 2% din PIB pentru aparare nu este doar o promisiune politica, ci Romania va contribui la cresterea securitatii in Europa.

"In domeniul apararii, nu vrem sa construim ceva paralel cu NATO, dar cred ca exemplul nostru cu 2% pentru inzestrare, pentru aparare este nu doar o promisiune politica sau un exemplu, este un fapt cu care noi, concret, vom contribui la cresterea securitatii in Europa si multe alte lucruri de acest tip. Nu trebuie sa-si imagineze lumea ca se asteapta de la noi mari filosofii europene si pe urma sa-i convingem pe toti. Ca intr-o familie, functioneaza cel mai bine daca fiecare isi face treaba fara sa vorbeasca mai mult decat e necesar, dar sa munceasca mai mult decat trebuie", a conchis presedintele.

Predintele Klaus Iohannis a participat, sambata, la reuniunea informala a Consiliului European organizata cu prilejul aniversarii a 60 de ani de la semnarea Tratatelor de la Roma.

Cu aceasta ocazie, liderii europeni si-au reinnoit angajamentul privind prezervarea unitatii si solidaritatii Uniunii Europene, enuntat intr-o declaratie semnata in Sala degli Orazi e Curiazi aflata in incinta Palazzo dei Conservatori din Roma, unde a fost semnat tratatul istoric la 25 martie 1957.

"Vom face Uniunea Europeana mai puternica si mai rezistenta, printr-o si mai mare unitate si solidaritate intre noi si prin respectarea normelor comune. Unitatea este atat o necesitate, cat si o alegere libera. Pe cont propriu, am fi marginalizati de dinamicile globale. Cea mai buna modalitate prin care le putem influenta este sa ramanem impreuna", se arata in declaratia semnata la Roma de cei 27 de sefi de stat sau guvern participanti.

