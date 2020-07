Klaus Iohannis: PSD tergiverseaza adoptarea legii carantinarii, poate costa viata a zeci, poate chiar a sute de romani

Tot la ora 14.00, urmeaza sa fie reluate discutiile in Comisia Juridica din Senat, unde actul normativ este modificat din nou.Este cea mai grava criza sanitara, cea mai grava pandemie din ultimul secol. Nu a mai exista o boala cu un impact atat e puternic in viata natiunilor, in viata economiilor nationale. Din pacate si in Romania efectele acestei pandemii devin ceva din ce in ce mai vizibile, avem 637 de cazuri noi iar 30 de romani au murit din cauza acestei boli.E greu de imaginiat cum pot fi unii care umbla pe la televizor si spun ca nu exista niciun fel de pericol iar adeptii unor teorii conspirationiste.Aceasta boala din pacate exista, este o boala grea cu un impact devastataor asupra lumii si asupra lumii din pacate.Este foarte greu de luptat cu aceasta boala, si de aceea am spus ca acesta nu este momentul unor dispute politice.Sunt siderat de felul in care PSD a reactionat in parlament fata de legea importanta ce reglemneteaza izolarea si carantinarea persoanelor bolnave. PSD - ul a venit cu argumente care sunt false. A zis ca trebuia sa vina mai repede cu aceasta lege, insa nu avea cum sa vina din moment ce nu fusesera publicate motivele CCR , ca nu e buna legea, dar aceasta este ratiunea dezbaterii parlamentare.Trebuie sa remarcam ca PSD tergiverseaza adoptarea acestei legi importante.Reiau apelul meu catre Parlament: finalizati discutiile, aprobati o forma buna. Altfel, veti fi moralmente raspunzatori de moartea a zeci, poate a sute de romaniAceasta tergiversare e intolerabila.