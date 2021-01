Presedintele Iohannis il va decora luni pe ambasadorul SUA

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, saptamana trecuta, decretul pentru decorarea ambasadorului Adrian Zuckerman cu Ordinul National "Steaua Romaniei" in grad de Mare Cruce in semn de "inalta apreciere pentru intreaga activitate desfasurata pe parcursul mandatului sau in Romania, precum si pentru implicarea substantiala in dezvoltarea si aprofundarea Parteneriatului strategic dintre tara noastra si Statele Unite ale Americii".Zuckerman, care isi incheie mandatul in Romania, a fost primit in urma cu o saptamana de ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu , in vizita de ramas-bun. MAE anunta atunci ca ministrul Aurescu a transmis aprecierea partii romane pentru activitatea ambasadorului Zuckerman pe parcursul mandatului sau la Bucuresti, pentru implicarea "dinamica" in dezvoltarea si aprofundarea Parteneriatului Strategic bilateral.CITESTE SI: UPDATE Platforma de programare pentru vaccinare a fost reparata, sustin reprezentantii STS